dpa 23.09.2025 - 21:02 Uhr

Helsinki/Münster (dpa) – Der mit 120 Millionen Euro gefüllte Eurojackpot geht nach Berlin. Ein Lottospieler oder eine Tippgemeinschaft aus der Hauptstadt haben die richtigen Zahlen getippt, teilte Westlotto am Dienstag nach der Ziehung in Helsinki mit.