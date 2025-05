Große Ehre für den Berliner Schiedsrichter: Felix Zwayer hat den Zuschlag für ein Europacup-Finale erhalten. Erst zuletzt hatte er ein Halbfinal-Spiel in der Champions League gepfiffen.

red/dpa 12.05.2025 - 17:54 Uhr

Der deutsche Schiedsrichter Felix Zwayer leitet das Europa-League-Endspiel zwischen dem englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United und dem Ligarivalen Tottenham Hotspur. Das gab die Europäische Fußball-Union bekannt. Die Partie wird am 21. Mai in Bilbao ausgetragen. Zwayer hatte zuletzt schon das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal (2:1) gepfiffen.