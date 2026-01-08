Wann spielt Deutschland bei der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026? Alles zu den Gegnern, Terminen und Uhrzeiten der Spiele in der Vorrunde in Herning.
08.01.2026 - 09:38 Uhr
Die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Männer steht bei der Europameisterschaft 2026 vor einer anspruchsvollen Vorrundenaufgabe. In ihrer Gruppe bekommt es die DHB-Auswahl mit Österreich, Serbien und Topfavorit Spanien zu tun. In diesem Artikel gibt es alle wichtigen Informationen zu den Spielterminen und Anstoßzeiten der deutschen Partien bei der Handball-EM 2026.