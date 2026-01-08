In der Vorrunde bekommt es die DHB-Auswahl mit Österreich, Serbien und Spanien zu tun. Austragungsort der drei Gruppenspiele ist die Jyske Bank Boxen im dänischen Herning. Gelingt der Einzug in die Hauptrunde, warten dort voraussichtlich echte Schwergewichte des Welthandballs: Weltmeister und Olympiasieger Dänemark, Europameister Frankreich, WM-Vierter Portugal sowie Gastgeber Norwegen. Auch in der Hauptrunde bleibt Herning der Spielort für die deutsche Mannschaft. Das sind die Termine und Anwurfzeiten der DHB-Spiele:



1. Vorrundenspiel: Donnerstag, 15. Januar 2026, 20.30 Uhr: Deutschland gegen Österreich

2. Vorrundenspiel: Samstag, 17. Januar 2026, 20.30 Uhr: Serbien gegen Deutschland

3. Vorrundenspiel: Montag, 19. Januar 2026, 20.30 Uhr: Deutschland gegen Spanien