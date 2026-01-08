Wann spielt Deutschland bei der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026? Alles zu den Gegnern, Terminen und Uhrzeiten der Spiele in der Vorrunde in Herning.

Digital Desk: Florian Huth

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Männer steht bei der Europameisterschaft 2026 vor einer anspruchsvollen Vorrundenaufgabe. In ihrer Gruppe bekommt es die DHB-Auswahl mit Österreich, Serbien und Topfavorit Spanien zu tun. In diesem Artikel gibt es alle wichtigen Informationen zu den Spielterminen und Anstoßzeiten der deutschen Partien bei der Handball-EM 2026.

 

 

Wann spielt Deutschland bei der Handball-EM 2026?

In der Vorrunde bekommt es die DHB-Auswahl mit Österreich, Serbien und Spanien zu tun. Austragungsort der drei Gruppenspiele ist die Jyske Bank Boxen im dänischen Herning. Gelingt der Einzug in die Hauptrunde, warten dort voraussichtlich echte Schwergewichte des Welthandballs: Weltmeister und Olympiasieger Dänemark, Europameister Frankreich, WM-Vierter Portugal sowie Gastgeber Norwegen. Auch in der Hauptrunde bleibt Herning der Spielort für die deutsche Mannschaft. Das sind die Termine und Anwurfzeiten der DHB-Spiele:


  • 1. Vorrundenspiel: Donnerstag, 15. Januar 2026, 20.30 Uhr: Deutschland gegen Österreich
  • 2. Vorrundenspiel: Samstag, 17. Januar 2026, 20.30 Uhr: Serbien gegen Deutschland
  • 3. Vorrundenspiel: Montag, 19. Januar 2026, 20.30 Uhr: Deutschland gegen Spanien

Die Europameisterschaft beginnt am 15. Januar mit der Vorrunde, in der die teilnehmenden Nationen um den Einzug in die nächste Turnierphase kämpfen. Ab dem 22. Januar startet die Hauptrunde, in der sich die besten Teams der Vorrunde erneut auf höchstem Niveau messen. Der Weg zum Titel führt anschließend über die Halbfinalspiele, die am 30. Januar 2026 ausgetragen werden. Den Höhepunkt des Turniers bildet schließlich das Finale am 1. Februar in Herning, wo der neue Handball-Europameister 2026 gekürt wird.

Termine der Handball-WM 2025 im Überblick

  • Vorrunde: 15. Januar bis 21. Januar 2026
  • Hauptrunde: 22. bis 28. Januar 2026
  • Spiel um Platz 5: 30. Januar 2026
  • Halbfinale: 30. Januar 2026
  • Spiel um Platz 3: 1. Februar 2026
  • Finale: 1. Februar 2026

 