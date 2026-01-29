Wann spielt Deutschland bei der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026? Alles zu den Gegnern, Terminen und Uhrzeiten der deutschen Spiele in der Endrunde.

Die deutsche Handball -Nationalmannschaft der Männer steht bei der Europameisterschaft 2026 im Halbfinale und spielt um die erste EM-Medaille seit dem Titel 2016. Die Auswahl von Bundestrainer Alfred Gislason gewann ihr entscheidendes Hauptrundenduell mit Frankreich mit 38:34 und behauptete ihre Position vor dem Titelverteidiger. So geht es für die DHB-Auswahl weiter.

Wann spielt Deutschland bei der Handball-EM 2026 im Halbfinale? Deutschland hat das Halbfinale der Handball-EM 2026 erreicht. Dieses findet am Freitag, 30.01.2026, statt. Der Gegner lautet Kroatien. Im zweiten Halbfinale treffen Dänemark und Island aufeinander. Das sind die Duelle im Halbfinale der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 in der Übersicht.

1. Halbfinale: Freitag, 30.01.2026, 17:45 Uhr: Deutschland gegen Kroatien

2. Halbfinale: Freitag, 30.01.2026, 20:30 Uhr: Dänemark gegen Island

Das Finale und das Spiel um Platz 3 finden am Sonntag, 01. Februar 2026, statt. Das Spiel um Platz 3 beginnt um 15:15 Uhr. Das Endspiel ist auf 18:00 Uhr angesetzt.

So lief die Hauptrunde für Deutschland bei der Handball-EM 2026

Zum Auftakt wartete der WM-Vierte Portugal auf Deutschland, zum Abschluss der amtierende Europameister Frankreich – und dazwischen mit Norwegen sowie Weltmeister Dänemark zwei weitere Schwergewichte. Die zwei besten Teams der Gruppe stehen nun im Halbfinale. Der Drittplatzierte spielt um Rang fünf.

Die Termine und Gegner der DHB-Auswahl in der Hauptrunde in der Übersicht

1. Hauptrundenspiel: Donnerstag, 22. Januar 2026, 15:30 Uhr: Deutschland gegen Portugal, Endergebnis: 32:30

2. Hauptrundenspiel: Samstag, 24. Januar 2026, 20:30 Uhr: Deutschland gegen Norwegen, Endergebnis 30:28

3. Hauptrundenspiel: Montag, 26. Januar 2026, 20:30 Uhr: Deutschland gegen Dänemark, Endergebnis 26:31

4. Hauptrundenspiel: Mittwoch, 28. Januar 2026, 18:00 Uhr: Deutschland gegen Frankreich, Endergebnis 38:34

Spielplan der Handball-EM der Männer 2026: Alle Ergebnisse, Termine und Uhrzeiten der Hauptrunde



So lief die Vorrunde für Deutschland bei der Handball-EM 2026