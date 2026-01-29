Wann spielt Deutschland bei der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026? Alles zu den Gegnern, Terminen und Uhrzeiten der deutschen Spiele in der Endrunde.

Digital Desk: Florian Huth

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Männer steht bei der Europameisterschaft 2026 im Halbfinale und spielt um die erste EM-Medaille seit dem Titel 2016. Die Auswahl von Bundestrainer Alfred Gislason gewann ihr entscheidendes Hauptrundenduell mit Frankreich mit 38:34 und behauptete ihre Position vor dem Titelverteidiger. So geht es für die DHB-Auswahl weiter.

 

 

Wann spielt Deutschland bei der Handball-EM 2026 im Halbfinale?

Deutschland hat das Halbfinale der Handball-EM 2026 erreicht. Dieses findet am Freitag, 30.01.2026, statt. Der Gegner lautet Kroatien. Im zweiten Halbfinale treffen Dänemark und Island aufeinander. Das sind die Duelle im Halbfinale der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 in der Übersicht.

 
  • 1. Halbfinale: Freitag, 30.01.2026, 17:45 Uhr: Deutschland gegen Kroatien
  • 2. Halbfinale: Freitag, 30.01.2026, 20:30 Uhr: Dänemark gegen Island

Das Finale und das Spiel um Platz 3 finden am Sonntag, 01. Februar 2026, statt. Das Spiel um Platz 3 beginnt um 15:15 Uhr. Das Endspiel ist auf 18:00 Uhr angesetzt.

So lief die Hauptrunde für Deutschland bei der Handball-EM 2026

Zum Auftakt wartete der WM-Vierte Portugal auf Deutschland, zum Abschluss der amtierende Europameister Frankreich – und dazwischen mit Norwegen sowie Weltmeister Dänemark zwei weitere Schwergewichte. Die zwei besten Teams der Gruppe stehen nun im Halbfinale. Der Drittplatzierte spielt um Rang fünf.

Die Termine und Gegner der DHB-Auswahl in der Hauptrunde in der Übersicht

  • 1. Hauptrundenspiel: Donnerstag, 22. Januar 2026, 15:30 Uhr: Deutschland gegen Portugal, Endergebnis: 32:30
  • 2. Hauptrundenspiel: Samstag, 24. Januar 2026, 20:30 Uhr: Deutschland gegen Norwegen, Endergebnis 30:28
  • 3. Hauptrundenspiel: Montag, 26. Januar 2026, 20:30 Uhr: Deutschland gegen Dänemark, Endergebnis 26:31
  • 4. Hauptrundenspiel: Mittwoch, 28. Januar 2026, 18:00 Uhr: Deutschland gegen Frankreich, Endergebnis 38:34

Spielplan der Handball-EM der Männer 2026: Alle Ergebnisse, Termine und Uhrzeiten der Hauptrunde
 

So lief die Vorrunde für Deutschland bei der Handball-EM 2026

Die DHB-Auswahl traf in der Vorrunde auf Österreich, Serbien und Spanien. Die Spiele wurden in der Jyske Bank Boxen im dänischen Herning ausgetragen. Das waren die Termine, Anwurfzeiten und Ergebnisse:

  • 1. Vorrundenspiel: Donnerstag, 15. Januar 2026, 20.30 Uhr: Deutschland gegen Österreich, Endergebnis: 30:27
  • 2. Vorrundenspiel: Samstag, 17. Januar 2026, 20.30 Uhr: Serbien gegen Deutschland, Endergebnis: 30:27
  • 3. Vorrundenspiel: Montag, 19. Januar 2026, 20.30 Uhr: Deutschland gegen Spanien, Endergebnis: 34:32

Die Europameisterschaft begann am 15. Januar mit der Vorrunde, in der die teilnehmenden Nationen um den Einzug in die nächste Turnierphase kämpfen. Ab dem 22. Januar startet die Hauptrunde, in der sich die besten Teams der Vorrunde erneut auf höchstem Niveau messen. Der Weg zum Titel führt anschließend über die Halbfinalspiele, die am 30. Januar 2026 ausgetragen werden. Den Höhepunkt des Turniers bildet schließlich das Finale am 1. Februar in Herning, wo der neue Handball-Europameister 2026 gekürt wird.

Termine der Handball-EM 2026 im Überblick

  • Vorrunde: 15. Januar bis 21. Januar 2026
  • Hauptrunde: 22. bis 28. Januar 2026
  • Spiel um Platz 5: 30. Januar 2026
  • Halbfinale: 30. Januar 2026
  • Spiel um Platz 3: 1. Februar 2026
  • Finale: 1. Februar 2026

 