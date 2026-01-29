Wann spielt Deutschland bei der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026? Alles zu den Gegnern, Terminen und Uhrzeiten der deutschen Spiele in der Endrunde.
Die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Männer steht bei der Europameisterschaft 2026 im Halbfinale und spielt um die erste EM-Medaille seit dem Titel 2016. Die Auswahl von Bundestrainer Alfred Gislason gewann ihr entscheidendes Hauptrundenduell mit Frankreich mit 38:34 und behauptete ihre Position vor dem Titelverteidiger. So geht es für die DHB-Auswahl weiter.