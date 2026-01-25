Wann spielt Deutschland bei der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 in der Hauptrunde? Alles zu den Gegnern, Terminen und Uhrzeiten der Spiele in Herning.
Die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Männer spielt bei der Europameisterschaft 2026 in der Hauptrunde und hat bereits zwei Siege auf dem Konto. In den beiden nächsten Duellen gegen Weltmeister und Olympiasieger Dänemark sowie gegen Titelverteidiger Frankreich kann die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason den Einzug ins Halbfinale aus eigener Kraft sichern. In diesem Artikel gibt es alle wichtigen Informationen zu den Gegnern, Spielterminen und Anwurfzeiten der deutschen Partien bei der Handball-EM 2026.