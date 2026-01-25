Wann spielt Deutschland bei der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 in der Hauptrunde? Alles zu den Gegnern, Terminen und Uhrzeiten der Spiele in Herning.

Die deutsche Handball -Nationalmannschaft der Männer spielt bei der Europameisterschaft 2026 in der Hauptrunde und hat bereits zwei Siege auf dem Konto. In den beiden nächsten Duellen gegen Weltmeister und Olympiasieger Dänemark sowie gegen Titelverteidiger Frankreich kann die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason den Einzug ins Halbfinale aus eigener Kraft sichern. In diesem Artikel gibt es alle wichtigen Informationen zu den Gegnern, Spielterminen und Anwurfzeiten der deutschen Partien bei der Handball-EM 2026.

Wann spielt Deutschland bei der Handball-EM 2026 in der Hauptrunde? Die deutschen Gegner in der EM-Hauptrunde haben es in sich. Zum Auftakt wartete der WM-Vierte Portugal, zum Abschluss der amtierende Europameister Frankreich – und dazwischen mit Norwegen sowie Weltmeister Dänemark zwei weitere Schwergewichte. Auf der Jagd nach der ersten EM-Medaille seit zehn Jahren stehen die deutschen Handballer in der Hauptrunde damit vor großen Herausforderungen. „Jeder Gegner, der jetzt kommt, ist sehr stark“, sagte Bundestrainer Alfred Gislason mit Blick auf das Hammer-Programm für die DHB-Auswahl in der zweiten Turnierphase.

Die zwei besten Teams der Gruppe erreichen das Halbfinale. Der Drittplatzierte spielt um Rang fünf. Die deutsche Mannschaft bestreitet ihre drei Endrundenspiele im dänischen Herning.

Die Termine und Gegner der DHB-Auswahl in der Hauptrunde in der Übersicht

1. Hauptrundenspiel: Donnerstag, 22. Januar 2026, 15:30 Uhr: Deutschland gegen Portugal, Endergebnis: 32:30

2. Hauptrundenspiel: Samstag, 24. Januar 2026, 20:30 Uhr: Deutschland gegen Norwegen, Endergebnis 30:28

3. Hauptrundenspiel: Montag, 26. Januar 2026, 20:30 Uhr: Deutschland gegen Dänemark

4. Hauptrundenspiel: Mittwoch, 28. Januar 2026, 18:00 Uhr: Deutschland gegen Frankreich

So lief die Vorrunde für Deutschland bei der Handball-EM 2026