Wann spielt Deutschland bei der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026? Alles zu den Gegnern, Terminen und Uhrzeiten der Spiele in der Hauptrunde und Finalrunde.
Die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Männer spielt bei der Europameisterschaft 2026 in der Hauptrunde um den Einzug in das Halbfinale. Die DHB-Auswahl hat ihren ersten Matchball beim 26:31 gegen Dänemark vergeben. Am Mittwoch geht es gegen Frankreich um den Einzug in die Vorschlussrunde. Weil der Titelverteidiger beim 32:36 gegen Spanien überraschend patzte, reicht Deutschland ein Remis. In diesem Artikel gibt es alle wichtigen Informationen zu den Gegnern, Spielterminen und Anwurfzeiten der deutschen Partien bei der Handball-EM 2026.