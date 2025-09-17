Am 19. November entscheidet sich, wer den renommierten Forschungspreis des Bundespräsidenten erhält. Drei Brennstoffzellen-Entwickler von Bosch gehören zu den Kandidaten.
17.09.2025 - 12:30 Uhr
Der Ablauf verspricht Spannung wie eine Oscar-Verleihung. Erst bei einer live vom ZDF übertragenen Gala in Berlin am 19. November werden die drei nominierten Teams erfahren, wer den mit 250.000 Euro dotierten Preis des Bundespräsidenten für Technik und Innovation, kurz Deutscher Zukunftspreis, erhält. Unter denen, die mitfiebern und auf den Sieg hoffen dürfen, sind dieses Jahr drei Ingenieure von Bosch.