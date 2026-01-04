Ein im Dezember wegen möglicher Anschlagspläne in Magdeburg festgenommener Mann ist in sein Heimatland Tadschikistan zurückgekehrt. Der 21-Jährige sei bereits am Samstag ausgereist, teilte das Landesinnenministerium in Magdeburg mit.

dpa 04.01.2026 - 13:05 Uhr

Magdeburg - Ein im Dezember wegen möglicher Anschlagspläne in Magdeburg festgenommener Mann ist in sein Heimatland Tadschikistan zurückgekehrt. Der 21-Jährige sei bereits am Samstag ausgereist, teilte das Landesinnenministerium in Magdeburg mit.