Ein junger Mann, der womöglich einen Anschlag geplant haben soll, hat Sachsen-Anhalt verlassen. Er ist zurück in Tadschikistan.
04.01.2026 - 13:12 Uhr
Magdeburg - Ein im Dezember wegen möglicher Anschlagspläne in Magdeburg festgenommener Mann ist in sein Heimatland Tadschikistan zurückgekehrt. Der 21-Jährige sei bereits am Samstag kontrolliert ausgereist, teilte das Innenministerium in Magdeburg mit. Die Ausreise sei in enger Zusammenarbeit von Bundes- und Landesbehörden koordiniert worden. Nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden hatte der Tadschike eine schwere Gewalttat geplant.