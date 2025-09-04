Das Auswärtige Amt geht davon aus, dass auch Deutsche von dem schweren Standseilbahn-Unglück in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon betroffen sind. "Über die Anzahl gibt es derzeit noch keine verlässlichen Angaben", hieß es auf dpa-Anfrage aus dem Ministerium in Berlin.

dpa 04.09.2025 - 10:31 Uhr

