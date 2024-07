Der Autozulieferer ZF will bis Ende 2028 bis zu 14.000 Stellen in Deutschland streichen.

dpa 26.07.2024 - 11:18 Uhr

Friedrichshafen - Der Autozulieferer ZF will bis Ende 2028 bis zu 14.000 Stellen in Deutschland streichen. Das teilte der Konzern am Freitag in Friedrichshafen mit.