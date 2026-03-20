Im März stehen die nächsten Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft an. Doch wann nominiert Julian Nagelsmann seinen WM-Kader?

Julian Nagelsmann hat am Donnerstag den Kader für die Testspiele gegen die Schweiz und Ghana nominiert. Der Bundestrainer setzt bei der Auswahl seiner WM-Kandidaten auf einen großen Block des FC Bayern und eine überraschend starke England-Fraktion. Die Weltmeisterschaft beginnt für Deutschland am 14. Juni in Houston gegen Curaçao. Doch wann nominiert Nagelsmann seinen finalen Kader für die WM 2026?

Wann nominiert Nagelsmann den finalen DFB-Kader? In der zweiten Mai-Woche wird der Bundestrainer seine WM-Tickets verteilen. Allerdings könnte er zunächst einige weitere Spieler auf Abruf halten oder einen größeren Kader im Laufe der Turniervorbereitung auf 26 Mann verkleinern. Anfang Juni muss Nagelsmann bei der FIFA seinen endgültigen Kader melden.

Der DFB-Kader für die März-Länderspiele

Sensationelle Ausbootungen blieben am Donnerstag aus, beispielsweise fehlen aber Niclas Füllkrug, Karim Adeyemi und Angelo Stiller. Auch der Kölner Said El Mala ist nicht dabei. Antonio Rüdiger und Kai Havertz kehren erwartungsgemäß zurück, Deniz Undav hat sich mit starken Leistungen seinen Platz gesichert. Sieben Spieler kommen vom FC Bayern, ebenfalls sieben aus der Premier League, vier aus Stuttgart.

Der DFB-Kader:

Tor: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Jonas Urbig (Bayern München)

Defensive: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Joshua Kimmich (Bayern München), Aleksandar Pavlovic (Bayern München), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Anton Stach (Leeds United), Jonathan Tah (Bayern München), Malick Thiaw (Newcastle United), Josha Vagnoman (VfB Stuttgart)

Offensive: Serge Gnabry (Bayern München), Leon Goretzka (Bayern München), Kai Havertz (FC Arsenal), Lennart Karl (Bayern München), Jamie Leweling (VfB Stuttgart), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Leroy Sané (Galatasaray Istanbul), Kevin Schade (FC Brentford), Deniz Undav (VfB Stuttgart), Florian Wirtz (FC Liverpool), Nick Woltemade (Newcastle United)

Diese DFB-Termine stehen im März an

Die Länderspielpause der DFB-Mannschaft findet vom 23. bis 30. März 2026 statt. Nach der Nominierung am 19. März reisen die Spieler am 23. März nach Herzogenaurach, um sich auf die beiden WM-Testspiele vorzubereiten. Am 24. März beginnt der Tag mit einem Training, gefolgt von einer Pressekonferenz um 13:00 Uhr. Am 25. März findet ab 11:00 Uhr ein Training unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, danach eine weitere Presserunde. Das Abschlusstraining am 26. März startet ebenfalls um 11:00 Uhr, wiederum mit 15 Minuten Medienzugang, bevor der DFB-Tross nach Basel reist.