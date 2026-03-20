Im März stehen die nächsten Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft an. Doch wann nominiert Julian Nagelsmann seinen WM-Kader?
20.03.2026 - 11:52 Uhr
Julian Nagelsmann hat am Donnerstag den Kader für die Testspiele gegen die Schweiz und Ghana nominiert. Der Bundestrainer setzt bei der Auswahl seiner WM-Kandidaten auf einen großen Block des FC Bayern und eine überraschend starke England-Fraktion. Die Weltmeisterschaft beginnt für Deutschland am 14. Juni in Houston gegen Curaçao. Doch wann nominiert Nagelsmann seinen finalen Kader für die WM 2026?