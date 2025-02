Nach den jüngsten Zahlen sieht es schlecht aus für die FDP. Sie ist wohl nicht im neuen Bundestag vertreten. Parteichef Lindner macht für diesen Fall eine Ansage.

dpa 23.02.2025 - 20:55 Uhr

Berlin - FDP-Chef Christian Lindner kündigt seinen Rückzug an, falls die Partei den Einzug in den Bundestag verpasst. Lindner sagte am Abend in der "Berliner Runde" von ARD und ZDF: "Wenn die FDP aus dem Bundestag ausscheidet, ist das völlig klar, dass ich dann auch aus der Politik ausscheide." Nach den jüngsten Hochrechnungen von ARD und ZDF scheitert die FDP an der Fünf-Prozent-Hürde.