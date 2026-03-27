Nach mehreren Rettungsversuchen konnte sich der vor Timmendorfer Strand festsitzende Wal in der Nacht befreien. Nun schwimmt er in der Ostsee-Bucht - doch wie gelangt er in die Nordsee?
27.03.2026 - 08:17 Uhr
Timmendorfer Strand - Der vor Timmendorfer Strand von einer Sandbank befreite Buckelwal schwimmt auf Kurs hinaus aus der Lübecker Bucht. Dies sagte Stephanie Groß vom Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW). Eine Kollegin von ihr sei in einem Schlauchboot direkt neben dem 12 bis 15 Meter langem Meeressäuger.