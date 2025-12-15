Carsten Linnemann will der Rentenkommission völlig freie Hand für eine langfristige Reform geben. Es sei „extrem wichtig“, dass sie ohne Denkverbote arbeite.
15.12.2025 - 16:18 Uhr
CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann will der Rentenkommission völlig freie Hand bei der Ausarbeitung einer langfristigen Rentenreform lassen. Es halte es für "extrem wichtig, dass diese Kommission ohne Denkverbote rangeht, sondern völlig frei ist in dem, was sie macht", sagte Linnemann am Montag in Berlin. In diesem Zusammenhang stellte der CDU-Generalsekretär klar, dass er der Kommission mit seinen eigenen Überlegungen zu einer längeren Lebensarbeitszeit keine Vorgaben machen wollte.