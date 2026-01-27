Der erste verpasste Matchball der deutschen Handballer auf dem Weg ins Halbfinale der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 hat der ARD dennoch eine starke Einschaltquote beschert.

Florian Huth 27.01.2026 - 10:50 Uhr

Über sieben Millionen sehen Deutschland gegen Dänemark bei der Handball-EM 2026

7,88 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten das 26:31 der Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason gegen Weltmeister und Olympiasieger Dänemark. Das entsprach einem Marktanteil von 29,1 Prozent und machte die Übertragung aus Herning zur meistgesehenen Sendung des Montags. Die bisherige Bestmarke im Turnierverlauf hatte das ZDF mit dem Vorrundenfinale gegen Spanien aufgestellt, das 6,97 Millionen Menschen einschalteten (27,7 Prozent Marktanteil).