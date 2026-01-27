Der erste verpasste Matchball der deutschen Handballer auf dem Weg ins Halbfinale der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 hat der ARD dennoch eine starke Einschaltquote beschert.

Digital Desk: Florian Huth

Über sieben Millionen sehen Deutschland gegen Dänemark bei der Handball-EM 2026

7,88 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten das 26:31 der Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason gegen Weltmeister und Olympiasieger Dänemark. Das entsprach einem Marktanteil von 29,1 Prozent und machte die Übertragung aus Herning zur meistgesehenen Sendung des Montags. Die bisherige Bestmarke im Turnierverlauf hatte das ZDF mit dem Vorrundenfinale gegen Spanien aufgestellt, das 6,97 Millionen Menschen einschalteten (27,7 Prozent Marktanteil).

 

Spielplan der Handball-EM der Männer 2026: Alle Ergebnisse, Termine und Uhrzeiten der Hauptrunde

Ebenfalls die Sechs-Millionen-Marke knackte der Hauptrundensieg gegen Norwegen mit der starken Leistung von Torhüter Andreas Wolff, den 6,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im ZDF sahen (25,4 Prozent). Am Mittwoch erhält die DHB-Auswahl gegen Titelverteidiger Frankreich ihre zweite Chance auf den Einzug ins Halbfinale. Ein Unentschieden reicht dabei aus, um sicher die Medaillenspiele zu erreichen.

Termine der Handball-EM 2026 im Überblick

  • Vorrunde: 15. Januar bis 21. Januar 2026
  • Hauptrunde: 22. bis 28. Januar 2026
  • Spiel um Platz 5: 30. Januar 2026
  • Halbfinale: 30. Januar 2026
  • Spiel um Platz 3: 1. Februar 2026
  • Finale: 1. Februar 2026