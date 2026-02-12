Die deutschen Rodler haben Gold in der Team-Staffel gewonnen. Das Duo Tobias Wendl und Tobias Arlt krönte sich in Cortina d'Ampezzo durch seinen insgesamt siebten Olympiasieg zu Deutschlands erfolgreichsten Athleten bei Winterspielen überhaupt.

dpa 12.02.2026 - 19:17 Uhr

Cortina d’Ampezzo (dpa) – Die deutschen Rodler haben Gold in der Team-Staffel gewonnen. Das Duo Tobias Wendl und Tobias Arlt krönte sich in Cortina d'Ampezzo durch seinen insgesamt siebten Olympiasieg zu Deutschlands erfolgreichsten Athleten bei Winterspielen überhaupt.