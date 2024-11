Drei Leichen in Wohnung in Berlin gefunden

dpa 03.11.2024 - 19:12 Uhr

Berlin - Drei Menschen sind tot in einer Wohnung in Berlin-Marzahn gefunden worden. Das teilten die Staatsanwaltschaft und die Berliner Polizei in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Der Tatort lasse auf ein Tötungsdelikt schließen. Zuerst hatten mehrere Medien berichtet.