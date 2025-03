In Hamburg wird gegen insgesamt 15 aktive und pensionierte Polizisten ermittelt, die rassistische Nachrichten in Chats versandt und empfangen haben sollen. Das teilte die Polizei in Hamburg mit.

dpa 04.03.2025 - 11:29 Uhr

Hamburg - In Hamburg wird gegen insgesamt 15 aktive und pensionierte Polizisten ermittelt, die rassistische Nachrichten in Chats versandt und empfangen haben sollen. Das teilte die Polizei in Hamburg mit. Zuvor hatte das "Hamburger Abendblatt" berichtet.