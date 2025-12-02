Deutschland trifft am 1. Spieltag der Hauptrunde bei der Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2025 in Dortmund auf die Färöer. Wer überträgt im TV? Gib es einen kostenlosen Stream?
Die deutsche Frauenhandball-Nationalmannschaft eröffnet am Dienstag, 2. Dezember 2025, ihre Heim-WM-Hauptrunde mit dem Duell gegen die Färöer. Als Gruppensieger geht die DHB-Auswahl mit 4:0 Punkten in die nächste Turnierphase und hat beste Ausgangsbedingungen für den Kampf ums Viertelfinale. Dort ziehen die beiden besten Teams der Gruppe ein. Nach dem Auftakt warten mit Montenegro am Donnerstag und Spanien am Samstag zwei entscheidende Prüfsteine. Alles zur Übertragung des Spiels Deutschland gegen Färöer bei der Handball-Weltmeisterschaft der Frauen im TV und Stream im Überblick.