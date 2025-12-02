Deutschland trifft am 1. Spieltag der Hauptrunde bei der Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2025 in Dortmund auf die Färöer. Wer überträgt im TV? Gib es einen kostenlosen Stream?

Die deutsche Frauenhandball-Nationalmannschaft eröffnet am Dienstag, 2. Dezember 2025, ihre Heim-WM-Hauptrunde mit dem Duell gegen die Färöer. Als Gruppensieger geht die DHB-Auswahl mit 4:0 Punkten in die nächste Turnierphase und hat beste Ausgangsbedingungen für den Kampf ums Viertelfinale. Dort ziehen die beiden besten Teams der Gruppe ein. Nach dem Auftakt warten mit Montenegro am Donnerstag und Spanien am Samstag zwei entscheidende Prüfsteine. Alles zur Übertragung des Spiels Deutschland gegen Färöer bei der Handball- Weltmeisterschaft der Frauen im TV und Stream im Überblick.

Deutschland gegen Färöer heute live, Handball-WM der Frauen 2025: Uhrzeit und Übertragung Die deutsche Frauen-Handballnationalmannschaft der Frauen trifft am Dienstag, dem 02. Dezember 2025, auf die Färöer Inseln. Angepfiffen wird das erste Hauptrundenspiel der Heim-WM um 20.30 Uhr in der Westfalenhalle in Dortmund. Alle Fans, die nicht vor Ort in der Halle sein können, haben die Möglichkeit, das Spiel der deutschen Handball-Nationalmannschaft der Frauen live zu verfolgen.

Die Informationen zum ersten Hauptrundenspiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft bei der Handball-WM 2025 im Überblick:

Nationalmannschaften : Deutschland, Färöer

: Deutschland, Färöer Wettbewerb : 1. Spieltag, Hauptrunde, Gruppe II, Handball-WM der Frauen 2025

: 1. Spieltag, Hauptrunde, Gruppe II, Handball-WM der Frauen 2025 Datum : Dienstag, 02. Dezember 2025

: Dienstag, 02. Dezember 2025 Uhrzeit/Anwurf : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Halle: Westfalenhalle, Dortmund

Handball-Weltmeisterschaft der Frauen: Wer überträgt Deutschland gegen Färöer heute im TV?

Das Handball-Länderspiel Deutschland gegen die Färöer Inseln bei der Frauen-WM wird nicht live im Free-TV oder Pay-TV übertragen. Im frei empfangbaren Fernsehen wird es in Deutschland zunächst keine Live-Bilder der Frauen-Weltmeisterschaft geben.

Gute Nachrichten gibt es für die deutschen Handball-Fans erst, wenn die DHB-Auswahl das Viertelfinale erreicht. Die Handball-WM-Spiele der deutschen Mannschaft laufen dann im Free-TV bei ARD und ZDF. Die Spiele der DHB-Frauen sind zudem im frei empfangbaren Re-Live bei Eurosport zu sehen. Deutschland gegen Färöer läuft heute bei Eurosport ab 23.30 Uhr.

Wer alle Spiele der Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2025 sehen möchte, kommt am Streaming-Anbieter Sporteurope.TV nicht vorbei. Sporteurope.TV ist exklusiver Anbieter für die Handball-Weltmeisterschaft 2025 und zeigt alle 108 Spiele auf seinem kostenpflichtigen Portal. Die Partien gibt es bei dem Internetanbieter live und auf Abruf. Sportdeutschland.tv strahlt seine Inhalte über Webbrowser, Mobilgeräte, Tablets, Streaming-Sticks und zahlreiche Smart-TVs aus.

Deutschland gegen Färöer bei der Handball-WM der Frauen live im Stream

Fans müssen also nicht auf eine Live-Übertragung von Deutschland gegen Färöer bei der Handball-WM der Frauen verzichten. Der Streaminganbieter Sporteurope.TV übertragt Deutschland gegen Färöer bei der Handball-WM der Frauen live im Stream. Kommentiert werden die deutschen Spiele bei der EM von Tobias Schimon und Ina Großmann. Das Pay-per-View für Deutschland gegen Färöer kostet 6 Euro. Der Turnierpass für die Handball-Weltmeisterschaft der Frauen liegt bei 15,99 Euro.

