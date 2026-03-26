Er galt als hervorragender Erzähler, der exakt beobachtete. Jetzt ist der Filmemacher und Autor Alexander Kluge gestorben.
26.03.2026 - 13:34 Uhr
München - Als feinsinniger Erzähler hat Alexander Kluge die deutsche Kulturlandschaft geprägt - in Wort und im bewegten Bild. Mit Filmen, Büchern und TV-Formaten lieferte der Regisseur, Autor und Jurist jahrzehntelang Denkanstöße. Jetzt ist er im Alter von 94 Jahren in München gestorben, wie der Suhrkamp-Verlag unter Berufung auf seine Familie mitteilte.