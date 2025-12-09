Deutschland steht im Viertelfinale der Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2025 und trifft dort auf Brasilien. Doch wo läuft das Spiel live im TV? Gibt es einen kostenlosen Livestream?

Die deutsche Frauen-Handballnationalmannschaft steht am Dienstag, 9. Dezember 2025, im Viertelfinale der Heim-WM gegen Brasilien auf dem Parkett. Mit sechs Siegen aus sechs Spielen präsentiert sich die DHB-Auswahl bislang makellos und hat die Chance, erstmals seit 2008 wieder ein Halbfinale bei einem großen Turnier zu erreichen. Die letzte WM-Medaille liegt sogar noch länger zurück: 2007 sicherten sich die DHB-Frauen in Frankreich Bronze. Die Medaillenspiele werden ab Freitag im niederländischen Rotterdam ausgetragen.

Das DHB-Team trifft am Dienstag, 9. Dezember 2025, im Viertelfinale der Handball-WM auf Brasilien. Anpfiff in der Dortmunder Westfalenhalle ist um 17.15 Uhr. Wer nicht live vor Ort sein kann, hat die Möglichkeit, das Spiel der deutschen Frauen-Handballnationalmannschaft im Livestream oder TV zu verfolgen.

Alle wichtigen Informationen zum Viertelfinale Deutschland gegen Brasilien im Überblick

Nationalmannschaften : Deutschland, Brasilien

: Deutschland, Brasilien Wettbewerb : Viertelfinale der Handball-WM der Frauen 2025

: Viertelfinale der Handball-WM der Frauen 2025 Datum : Dienstag, 09. Dezember 2025

: Dienstag, 09. Dezember 2025 Uhrzeit/Anwurf : 17.15 Uhr

: 17.15 Uhr Halle: Westfalenhalle, Dortmund

Handball-WM der Frauen: Wer überträgt Deutschland gegen Brasilien heute im TV?

Für die deutschen Handball-Fans hat das Warten ein Ende: Das Viertelfinale der Frauen-WM zwischen Deutschland und Brasilien wird heute erstmals live im Free-TV übertragen. Das ZDF beginnt um 17.05 Uhr mit den Vorberichten. Moderator Florian Zschiedrich führt durch den Handball-Abend, Kommentator Gari Paubandt begleitet das Spiel live vom Spielfeldrand.

Zudem sind die Spiele der DHB-Frauen im frei empfangbaren Re-Live bei Eurosport zu sehen. Deutschland gegen Brasilien läuft heute bei Eurosport ab 23.00 Uhr.

Wer kein Spiel der Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2025 verpassen möchte, ist Sporteurope-TV richtig. Der Streaming-Anbieter ist exklusiver Partner der WM und überträgt alle 108 Partien live sowie auf Abruf. Sportdeutschland.tv stellt die Inhalte über Webbrowser, Smartphones, Tablets, Streaming-Sticks und zahlreiche Smart-TVs bereit.

Deutschland gegen Brasilien bei der Handball-WM der Frauen im Stream

Parallel zur Free-TV-Übertragung zeigt das ZDF das Viertelfinale der Handball-WM der Frauen zwischen Deutschland und Brasilien auch live und kostenlos in der ZDF-Mediathek. Ein Abo oder eine Anmeldung ist dafür nicht erforderlich. Auch im Stream beginnt die Übertragung um 17.05 Uhr.

Zusätzlich überträgt Sporteurope.TV das Spiel live im Stream. Kommentiert werden die deutschen Partien von Tobias Schimon und Ina Großmann. Ein Einzelspiel kostet 6 Euro, der Turnierpass für alle Spiele der Handball-WM der Frauen 2025 liegt bei 15,99 Euro. Damit haben Fans mehrere Möglichkeiten, das Viertelfinale Deutschland gegen Brasilien live zu verfolgen.