Deutschland steht im Viertelfinale der Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2025 und trifft dort auf Brasilien. Doch wo läuft das Spiel live im TV? Gibt es einen kostenlosen Livestream?
Die deutsche Frauen-Handballnationalmannschaft steht am Dienstag, 9. Dezember 2025, im Viertelfinale der Heim-WM gegen Brasilien auf dem Parkett. Mit sechs Siegen aus sechs Spielen präsentiert sich die DHB-Auswahl bislang makellos und hat die Chance, erstmals seit 2008 wieder ein Halbfinale bei einem großen Turnier zu erreichen. Die letzte WM-Medaille liegt sogar noch länger zurück: 2007 sicherten sich die DHB-Frauen in Frankreich Bronze. Die Medaillenspiele werden ab Freitag im niederländischen Rotterdam ausgetragen.
Deutschland gegen Brasilien, Handball-WM der Frauen live: Uhrzeit und Übertragung
Das DHB-Team trifft am Dienstag, 9. Dezember 2025, im Viertelfinale der Handball-WM auf Brasilien. Anpfiff in der Dortmunder Westfalenhalle ist um 17.15 Uhr. Wer nicht live vor Ort sein kann, hat die Möglichkeit, das Spiel der deutschen Frauen-Handballnationalmannschaft im Livestream oder TV zu verfolgen.