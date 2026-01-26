Deutschland trifft im dritten Spiel der Hauptrunde der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 auf Dänemark. Wer überträgt das Duell im Free-TV? Gibt es einen kostenlosen Livestream?

Digital Desk: Florian Huth

Die deutsche Männer-Handballnationalmannschaft bestreitet am Montag, 26. Januar 2026, das dritte Spiel in der Hauptrunde gegen Dänemark. Seit zehn Jahren hat die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason kein Pflichtspiel mehr gegen den amtierenden Weltmeister gewonnen. Heute soll es im Kampf um das Halbfinale endlich soweit sein. Nach den beiden Siegen gegen Spanien und Norwegen geht die DHB-Auswahl mit breiter Brust in das Duell gegen das Top-Team um Welthandballer Mathias Gidsel. Die beiden Erstplatzierten qualifizieren sich fürs Halbfinale.

 

 

Deutschland gegen Dänemark heute live, Handball-EM 2026: Uhrzeit und Übertragung

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft trifft am Montag, dem 264. Januar 2026, in der Hauptrunde auf Dänemark. Anwurf ist um 20:30 Uhr in der Jyske Bank Boxen im dänischen Herning. Fans, die nicht live in der Halle dabei sein können, haben zahlreiche Möglichkeiten, die Partie der DHB-Auswahl dennoch zu verfolgen.

Die Informationen zum Hauptrundenspiel Deutschland gegen Dänemark bei der Handball-EM 2026 im Überblick:

  • Nationalmannschaften: Deutschland, Dänemark
  • Wettbewerb: Hauptrunde, Gruppe 1, Handball-EM der Männer 2026
  • Datum: Montag, 26. Januar 2026
  • Uhrzeit: 20:30 Uhr
  • Halle: Jyske Bank Boxen, Herning (Dänemark)

Wer überträgt Deutschland gegen Dänemark heute im TV?

Das Duell der deutschen Handball-Nationalmannschaft gegen Dänemark wird heute live im Free-TV übertragen. Das Erste hat sich die Rechte am EM-Hauptrundenspiel der deutschen Mannschaft gesichert und zeigt die Begegnung gegen Dänemark exklusiv im frei empfangbaren Fernsehen. Die Handball-Übertragung beginnt um 20:15 Uhr mit den Vorberichten. Kommentiert wird das Duell Deutschland gegen Dänemark von Florian Naß. Er wird unterstützt vom Experten Dominik Klein.

Deutschland gegen Dänemark heute im Livestream sehen

Das Erste zeigt das Handballspiel Deutschland gegen Dänemark auch im kostenlosen Livestream in der ARD-Mediathek und bei sportschau.de. Das EM-Spiel kann kostenlos und ohne Anmeldung gestreamt werden. Die Handball-Übertragung beginnt um 20:15 Uhr mit den Vorberichten.

Auch der Streaminganbieter Dyn zeigt das Duell Deutschland gegen Dänemark bei der Handball-EM 2026 live. Dafür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo nötig. Der Monatspass für die Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 kostet 15 Euro. Hier geht es direkt zum Angebot der Handball-EM bei Dyn.

Alle Informationen zur Übertragung Deutschland gegen Dänemark bei der Handball-EM der Männer 2026.

  • Free-TV: ARD
  • Pay-TV: -
  • Livestream: ARD-Mediathek, sportschau.de, Dyn