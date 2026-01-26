Deutschland trifft im dritten Spiel der Hauptrunde der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 auf Dänemark. Wer überträgt das Duell im Free-TV? Gibt es einen kostenlosen Livestream?
Die deutsche Männer-Handballnationalmannschaft bestreitet am Montag, 26. Januar 2026, das dritte Spiel in der Hauptrunde gegen Dänemark. Seit zehn Jahren hat die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason kein Pflichtspiel mehr gegen den amtierenden Weltmeister gewonnen. Heute soll es im Kampf um das Halbfinale endlich soweit sein. Nach den beiden Siegen gegen Spanien und Norwegen geht die DHB-Auswahl mit breiter Brust in das Duell gegen das Top-Team um Welthandballer Mathias Gidsel. Die beiden Erstplatzierten qualifizieren sich fürs Halbfinale.