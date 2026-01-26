Die deutsche Handball-Nationalmannschaft trifft am Montag, dem 264. Januar 2026, in der Hauptrunde auf Dänemark. Anwurf ist um 20:30 Uhr in der Jyske Bank Boxen im dänischen Herning. Fans, die nicht live in der Halle dabei sein können, haben zahlreiche Möglichkeiten, die Partie der DHB-Auswahl dennoch zu verfolgen.

Die Informationen zum Hauptrundenspiel Deutschland gegen Dänemark bei der Handball-EM 2026 im Überblick:

Nationalmannschaften : Deutschland, Dänemark

: Deutschland, Dänemark Wettbewerb : Hauptrunde, Gruppe 1, Handball-EM der Männer 2026

: Hauptrunde, Gruppe 1, Handball-EM der Männer 2026 Datum : Montag, 26. Januar 2026

: Montag, 26. Januar 2026 Uhrzeit : 20:30 Uhr

: 20:30 Uhr Halle: Jyske Bank Boxen, Herning (Dänemark)

Wer überträgt Deutschland gegen Dänemark heute im TV?