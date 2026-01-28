Handball-Bundestrainer Alfred Gislason setzt im entscheidenden Spiel um das Halbfinale in der EM-Hauptrunde gegen Frankreich auf personelle Veränderungen. Diese zwei Spieler sind nicht dabei.

Deutschland trifft in der Hauptrunde der Handball -Europameisterschaft 2026 am Mittwoch auf Frankreich. Mit aktuell 6:2 Punkten reicht der deutschen Mannschaft gegen Frankreich ein Unentschieden oder ein Sieg, um das Ticket für das Halbfinale sicher zu lösen. Im Falle einer Niederlage müsste das Team von Alfred Gislason am Freitag im Spiel um Platz fünf antreten. Bundestrainer Alfred Gíslason muss erneut zwei Spieler aus dem 18-köpfigen Kader streichen. Diese beiden hat es erwischt.

Gislason ist mit insgesamt 18 Spielern zur Europameisterschaft gereist, aus denen er für jede Partie maximal 16 Akteure nominieren darf. Gegen Frankreich sind wieder zwei Spieler aus dem Kader nicht dabei. Bundestrainer Alfred Gislason setzt im alles entscheidenden Hauptrundenspiel gegen Titelverteidiger Frankreich wieder auf seine etatmäßigen Außenspieler Lukas Zerbe und Lukas Mertens.

Der Rechtsaußen des THW Kiel und der Linksaußen des SC Magdeburg kehren wie erwartet in den Spieltagskader zurück. Dafür pausiert Rune Dahmke, zudem steht Tom Kiesler verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Beim 26:31 gegen Weltmeister Dänemark hatte der Bundestrainer auf seine beiden Dauerbrenner überraschend verzichtet und dies im Anschluss mit Maßnahmen zur Belastungssteuerung erklärt.

Gislasons Plan gegen Frankreich

„Das Spiel gegen Frankreich wird ein 50:50-Spiel, ein Endspiel fürs Halbfinale“, sagte Bundestrainer Alfred Gislason und sprach von einer „Partie, die wir seit Monaten haben möchten“. Das Rezept gegen das Starensemble um Dika Mem? „Wir müssen das Tempospiel der Franzosen unterbinden, wir müssen es schaffen, dass der TGV im Bahnhof bleibt“, sagte DHB-Teammanager Benjamin Chatton in Anspielung auf den französischen Hochgeschwindigkeitszug.

