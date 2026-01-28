Handball-Bundestrainer Alfred Gislason setzt im entscheidenden Spiel um das Halbfinale in der EM-Hauptrunde gegen Frankreich auf personelle Veränderungen. Diese zwei Spieler sind nicht dabei.
Deutschland trifft in der Hauptrunde der Handball-Europameisterschaft 2026 am Mittwoch auf Frankreich. Mit aktuell 6:2 Punkten reicht der deutschen Mannschaft gegen Frankreich ein Unentschieden oder ein Sieg, um das Ticket für das Halbfinale sicher zu lösen. Im Falle einer Niederlage müsste das Team von Alfred Gislason am Freitag im Spiel um Platz fünf antreten. Bundestrainer Alfred Gíslason muss erneut zwei Spieler aus dem 18-köpfigen Kader streichen. Diese beiden hat es erwischt.
Diese zwei Spieler streicht Gislason im "Endspiel" gegen Frankreich
Gislason ist mit insgesamt 18 Spielern zur Europameisterschaft gereist, aus denen er für jede Partie maximal 16 Akteure nominieren darf. Gegen Frankreich sind wieder zwei Spieler aus dem Kader nicht dabei. Bundestrainer Alfred Gislason setzt im alles entscheidenden Hauptrundenspiel gegen Titelverteidiger Frankreich wieder auf seine etatmäßigen Außenspieler Lukas Zerbe und Lukas Mertens.