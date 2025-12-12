Deutschland steht im Halbfinale der Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2025 und trifft dort auf Frankreich. Doch wo läuft das Spiel live im TV? Gibt es einen kostenlosen Livestream?

Die deutsche Frauen-Handballnationalmannschaft steht am Freitag, 12. Dezember 2025, im Halbfinale der Heim-WM gegen Frankreich auf der Platte. Erstmals seit 2007 stehen Deutschlands Handballerinnen wieder in einem WM-Halbfinale. Seit Jahren arbeitet das DHB-Team daran, den Abstand zur Weltspitze zu verringern und bei einem großen Turnier endlich wieder für ein Ausrufezeichen zu sorgen. Der Einzug ins Halbfinale ist bereits ein großer Erfolg. Ein Triumph über Weltmeister Frankreich wäre eine echte Sensation. Beim olympischen Viertelfinale 2024 war die DHB Auswahl Frankreich nur knapp unterlegen, auch die Testspiele im März endeten ohne Erfolg. Nun soll endlich ein Sieg her.

Deutschland gegen Frankreich, Handball-WM der Frauen live: Uhrzeit und Übertragung Das DHB-Team trifft am Freitag, dem 12. Dezember 2025, in Rotterdam auf Frankreich. Anwurf ist um 17.45 Uhr. Wer nicht in der Halle dabei sein kann, hat die Möglichkeit, das Halbfinale der deutschen Handball-Nationalmannschaft der Frauen live zu verfolgen.

Hier die wichtigsten Informationen zum Duell zwischen Deutschland und Frankreich bei der Handball WM 2025 im Überblick:

Nationalmannschaften : Deutschland, Frankreich

: Deutschland, Frankreich Wettbewerb : Halbfinale der Handball-WM der Frauen 2025

: Halbfinale der Handball-WM der Frauen 2025 Datum : Freitag, 12. Dezember 2025

: Freitag, 12. Dezember 2025 Uhrzeit/Anwurf : 17.45 Uhr

: 17.45 Uhr Halle: Rotterdam Ahoy, Rotterdam (Niederlande)

Handball-WM der Frauen: Wer überträgt Deutschland gegen Frankreich heute im TV?

Das Halbfinale zwischen Deutschland und Frankreich bei der Handball-Weltmeisterschaft der Frauen ist heute live im Free TV zu sehen. Die ARD überträgt die Partie ab 17.30 Uhr und stimmt mit ersten Vorberichten auf das Spiel ein. Aus Rotterdam melden sich Reporter Markus Herwig und Expertin Anna Bitter direkt aus der Halle.

Wer die gesamte Handball-WM der Frauen 2025 verfolgen möchte, ist beim Streamingdienst Sporteurope.TV richtig. Der Anbieter hält die exklusiven Rechte und zeigt alle 108 Turnierspiele live und auf Abruf. Die Übertragungen sind über Webbrowser, Smartphones, Tablets, Streaming Sticks und zahlreiche Smart-TVs abrufbar.

Deutschland gegen Frankreich bei der Handball-WM der Frauen im Stream

Parallel zur Übertragung im Free-TV zeigt die ARD das Halbfinale der Handball-WM der Frauen zwischen Deutschland und Frankreich auch live und kostenlos im Stream in der ARD-Mediathek. Es ist kein Abo oder eine Anmeldung nötig. Auch im Stream beginnt die Übertragung um 17.30 Uhr.

Auch der Streaminganbieter Sporteurope.TV übertragt Deutschland gegen Frankreich bei der Handball-WM der Frauen live im Stream. Kommentiert werden die deutschen Spiele bei der EM von Tobias Schimon und Ina Großmann. Das Pay-per-View für Deutschland gegen Frankreich kostet 6 Euro. Der Turnierpass für die Handball-Weltmeisterschaft der Frauen liegt bei 15,99 Euro.

Alle Informationen zur Übertragung Deutschland gegen Frankreich bei der Handball-WM der Frauen 2025.