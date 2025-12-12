Deutschland steht im Halbfinale der Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2025 und trifft dort auf Frankreich. Doch wo läuft das Spiel live im TV? Gibt es einen kostenlosen Livestream?
Die deutsche Frauen-Handballnationalmannschaft steht am Freitag, 12. Dezember 2025, im Halbfinale der Heim-WM gegen Frankreich auf der Platte. Erstmals seit 2007 stehen Deutschlands Handballerinnen wieder in einem WM-Halbfinale. Seit Jahren arbeitet das DHB-Team daran, den Abstand zur Weltspitze zu verringern und bei einem großen Turnier endlich wieder für ein Ausrufezeichen zu sorgen. Der Einzug ins Halbfinale ist bereits ein großer Erfolg. Ein Triumph über Weltmeister Frankreich wäre eine echte Sensation. Beim olympischen Viertelfinale 2024 war die DHB Auswahl Frankreich nur knapp unterlegen, auch die Testspiele im März endeten ohne Erfolg. Nun soll endlich ein Sieg her.