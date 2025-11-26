Die deutsche Handball-Nationalmannschaft trifft heute bei der Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2025 in Stuttgart auf Island. Wo läuft das Eröffnungsspiel im TV und Livestream?
26.11.2025 - 08:58 Uhr
Für die deutsche Frauen-Handballnationalmannschaft beginnt am Mittwoch, 26. November 2025, das Abenteuer Heim-WM. Zum Auftakt der Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2025 in Deutschland und den Niederlanden treffen die DHB-Frauen um 18.00 Uhr in der Stuttgarter Porsche-Arena auf den vermeintlichen Außenseiter Island. Alle Informationen zur Übertragung des Spiels Deutschland gegen Island bei der Handball-Weltmeisterschaft der Frauen im TV und Stream im Überblick.