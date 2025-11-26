Die deutsche Handball-Nationalmannschaft trifft heute bei der Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2025 in Stuttgart auf Island. Wo läuft das Eröffnungsspiel im TV und Livestream?

Für die deutsche Frauen-Handballnationalmannschaft beginnt am Mittwoch, 26. November 2025, das Abenteuer Heim-WM. Zum Auftakt der Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2025 in Deutschland und den Niederlanden treffen die DHB-Frauen um 18.00 Uhr in der Stuttgarter Porsche-Arena auf den vermeintlichen Außenseiter Island. Alle Informationen zur Übertragung des Spiels Deutschland gegen Island bei der Handball-Weltmeisterschaft der Frauen im TV und Stream im Überblick.

Deutschland gegen Island, Handball-WM der Frauen live: Übertragung aus Stuttgart Das DHB-Team trifft am Mittwoch, dem 26. November 2025, auf Island. Angepfiffen wird Spiel 1 der Vorrunde um 18.00 Uhr in der Porsche-Arena in Stuttgart. Alle Fans, die nicht vor Ort in der Halle sein können, haben die Möglichkeit, das Spiel der deutschen Handball-Nationalmannschaft der Frauen live zu verfolgen.

Die Informationen zum ersten Vorrundenspiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft bei der Handball-WM 2025 im Überblick:

Nationalmannschaften : Deutschland, Island

: Deutschland, Island Wettbewerb : Vorrunde, Gruppe C, Handball-WM der Frauen 2025

: Vorrunde, Gruppe C, Handball-WM der Frauen 2025 Datum : Mittwoch, 26. November 2025

: Mittwoch, 26. November 2025 Uhrzeit/Anpfiff : 18.00 Uhr

: 18.00 Uhr Halle: Porsche-Arena, Stuttgart

Handball-WM der Frauen: Wer überträgt Deutschland gegen Island heute im TV?

Das Handball-Länderspiel Deutschland gegen Island bei der Frauen-WM wird nicht live im Free-TV oder Pay-TV übertragen. Im frei empfangbaren Fernsehen wird es in Deutschland zunächst keine Live-Bilder der Frauen-Weltmeisterschaft geben. Gute Nachrichten gibt es für die deutschen Handball-Fans erst, wenn die DHB-Auswahl das Viertelfinale erreicht. Diese Handball-WM-Spiele laufen dann im Free-TV bei ARD und ZDF. Die Spiele der DHB-Frauen sind zudem im frei empfangbaren Re-Live bei Eurosport zu sehen. Deutschland gegen Island läuft heute bei Eurosport ab 22.00 Uhr.

Wer alle Spiele der Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2025 sehen möchte, kommt am Streaming-Anbieter Sporteurope.TV nicht vorbei. Sporteurope.TV ist exklusiver Anbieter für die Handball-Weltmeisterschaft 2025 und zeigt alle 108 Spiele auf seinem kostenpflichtigen Portal. Die Partien gibt es bei dem Internetanbieter live und auf Abruf. Sportdeutschland.tv strahlt seine Inhalte über Webbrowser, Mobilgeräte, Tablets, Streaming-Sticks und zahlreiche Smart-TVs aus.

Deutschland gegen Island bei der Handball-WM der Frauen im Stream

Fans müssen also nicht auf eine Live-Übertragung von Deutschland gegen Island bei der Handball-WM der Frauen verzichten. Der Streaminganbieter Sporteurope.TV übertragt Deutschland gegen Island bei der Handball-WM der Frauen live im Stream. Kommentiert werden die deutschen Spiele bei der EM von Tobias Schimon und Ina Großmann. Das Pay-per-View für Deutschland gegen Island kostet 6 Euro. Der Turnierpass für die Handball-Weltmeisterschaft der Frauen liegt bei 15,99 Euro.

Alle Informationen zur Übertragung Deutschland gegen Island bei der Handball-WM der Frauen 2025.