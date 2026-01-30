Die deutsche Handball-Nationalmannschaft trifft am Freitag, dem 30. Januar 2026, im Halbfinale auf Kroatien. Anwurf ist um 17:45 Uhr in der Jyske Bank Boxen im dänischen Herning. Fans, die nicht live in der Halle dabei sein können, haben zahlreiche Möglichkeiten, die Partie der DHB-Auswahl dennoch zu verfolgen.

Die Informationen zum Halbfinale Deutschland gegen Kroatien bei der Handball-EM 2026 im Überblick:

Nationalmannschaften : Deutschland, Kroatien

: Deutschland, Kroatien Wettbewerb : Halbfinale, Handball-EM der Männer 2026

: Halbfinale, Handball-EM der Männer 2026 Datum : Freitag, 30. Januar 2026

: Freitag, 30. Januar 2026 Uhrzeit : 17:45 Uhr

: 17:45 Uhr Halle: Jyske Bank Boxen, Herning (Dänemark)

Wer überträgt Deutschland gegen Kroatien heute im TV?