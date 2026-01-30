Deutschland trifft im Halbfinale der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 auf Kroatien. Wer überträgt das Duell im Free-TV? Gibt es einen kostenlosen Livestream?
Die deutsche Männer-Handballnationalmannschaft trifft am heutigen Freitag, 30. Januar 2026, im Halbfinale der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 auf Kroatien. Durch den klaren 38:24-Erfolg Dänemarks gegen Norwegen schloss die DHB-Auswahl die Hauptrunde als Zweiter ab. Den Einzug in die Vorschlussrunde hatte Deutschland zuvor mit einem 38:34-Erfolg gegen Titelverteidiger Frankreich perfekt gemacht. Mut macht aus deutscher Sicht der Blick auf die jüngste Vergangenheit: Kurz vor Beginn der EM-Endrunde hatte die DHB-Auswahl den WM-Zweiten Kroatien in zwei Test-Länderspielen jeweils besiegt (32:29 und 33:27). Gelingt heute der wichtige DHB-Sieg im Halbfinale?