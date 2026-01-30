Deutschland trifft im Halbfinale der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 auf Kroatien. Wer überträgt das Duell im Free-TV? Gibt es einen kostenlosen Livestream?

Die deutsche Männer-Handballnationalmannschaft trifft am heutigen Freitag, 30. Januar 2026, im Halbfinale der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 auf Kroatien. Durch den klaren 38:24-Erfolg Dänemarks gegen Norwegen schloss die DHB-Auswahl die Hauptrunde als Zweiter ab. Den Einzug in die Vorschlussrunde hatte Deutschland zuvor mit einem 38:34-Erfolg gegen Titelverteidiger Frankreich perfekt gemacht. Mut macht aus deutscher Sicht der Blick auf die jüngste Vergangenheit: Kurz vor Beginn der EM-Endrunde hatte die DHB-Auswahl den WM-Zweiten Kroatien in zwei Test-Länderspielen jeweils besiegt (32:29 und 33:27). Gelingt heute der wichtige DHB-Sieg im Halbfinale? 

 

 

Deutschland gegen Kroatien heute live, Handball-EM 2026: Uhrzeit und Übertragung

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft trifft am Freitag, dem 30. Januar 2026, im Halbfinale auf Kroatien. Anwurf ist um 17:45 Uhr in der Jyske Bank Boxen im dänischen Herning. Fans, die nicht live in der Halle dabei sein können, haben zahlreiche Möglichkeiten, die Partie der DHB-Auswahl dennoch zu verfolgen.

Die Informationen zum Halbfinale Deutschland gegen Kroatien bei der Handball-EM 2026 im Überblick:

  • Nationalmannschaften: Deutschland, Kroatien
  • Wettbewerb: Halbfinale, Handball-EM der Männer 2026
  • Datum: Freitag, 30. Januar 2026
  • Uhrzeit: 17:45 Uhr
  • Halle: Jyske Bank Boxen, Herning (Dänemark)

Wer überträgt Deutschland gegen Kroatien heute im TV?

Das Halbfinale der deutschen Handball-Nationalmannschaft gegen Kroatien wird heute live im Free-TV übertragen. Das Erste hat sich die Übertragungsrechte der deutschen Mannschaft gesichert und zeigt die Begegnung gegen Kroatien exklusiv im frei empfangbaren Fernsehen. Die Handball-Übertragung mit Moderator Alex Schlüter beginnt um 17:15 Uhr mit den Vorberichten. Kommentiert wird das Halbfinale Deutschland gegen Kroatien von Florian Naß. Er wird unterstützt vom Experten Dominik Klein.

Hier läuft Deutschland gegen Kroatien heute live im Stream

Das Erste zeigt das Handballspiel Deutschland gegen Kroatien auch im kostenlosen Livestream in der ARD-Mediathek und bei sportschau.de. Das EM-Halbfinale kann kostenlos und ohne Anmeldung gestreamt werden. Die Handball-Übertragung beginnt um 17:15 Uhr mit den Vorberichten.

Auch der Streaminganbieter Dyn zeigt das Duell Deutschland gegen Kroatien bei der Handball-EM 2026 live. Dafür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo nötig. Der Monatspass für die Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 kostet 15 Euro.

Alle Informationen zur Übertragung Deutschland gegen Kroatien bei der Handball-EM der Männer 2026.

 
  • Free-TV: ARD
  • Pay-TV: -
  • Livestream: ARD-Mediathek, sportschau.de, Dyn