Deutschland trifft am 2. Spieltag der Zwischenrunde bei der Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2025 auf Montenegro. Wer überträgt im TV? Gib es einen kostenlosen Stream?
Die deutsche Frauen-Handballnationalmannschaft trifft am Donnerstag, 4. Dezember 2025, in der Hauptrunde der Heim-Weltmeisterschaft auf Montenegro. Nach vier Siegen aus vier Spielen richtet sich der Blick nun voll auf das erste echte „Matchball“-Duell um den Viertelfinaleinzug. Mit 6:0 Punkten führt die DHB-Auswahl die Hauptrundengruppe II klar an und hat gleich zwei Chancen, das Ticket für die K.-o.-Runde frühzeitig zu lösen: Bereits ein Remis gegen Montenegro (4:2 Punkte) würde für das Weiterkommen reichen, ein Sieg würde sogar Platz eins in der Gruppe vorzeitig sichern.
Deutschland gegen Montenegro heute live, Handball-WM der Frauen 2025: Uhrzeit und Übertragung
Die deutsche Frauen-Handballnationalmannschaft der Frauen trifft am Donnerstag, dem 04. Dezember 2025, auf Montenegro. Angepfiffen wird das zweite Hauptrundenspiel der Heim-WM um 18.00 Uhr in der Westfalenhalle in Dortmund. Alle Fans, die nicht vor Ort in der Halle sein können, haben die Möglichkeit, das Spiel der deutschen Handball-Nationalmannschaft der Frauen live zu verfolgen.