Deutschland trifft im zweiten Spiel der Hauptrunde der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 auf Norwegen. Wer überträgt das Duell im Free-TV? Gibt es einen kostenlosen Livestream?

Die deutsche Männer-Handballnationalmannschaft bestreitet am Donnerstag, 22. Januar 2026, das erste Spiel in der Hauptrunde gegen Portugal. Nach dem 32:30-Sieg gegen Spanien führt Deutschland die Sechsergruppe vor diesem Spiel als Tabellenführer an. Frankreich, Dänemark, Norwegen und Portugal haben zwei Zähler, Spanien null. Drei Partien muss jedes Team in der Hauptrunde noch spielen. Die beiden Erstplatzierten qualifizieren sich fürs Halbfinale.

 

 

Deutschland gegen Norwegen heute live, Handball-EM 2026: Uhrzeit und Übertragung

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft trifft am Samstag, dem 24. Januar 2026, in der Hauptrunde auf Norwegen. Anwurf ist um 20:30 Uhr in der Jyske Bank Boxen im dänischen Herning. Fans, die nicht live in der Halle dabei sein können, haben zahlreiche Möglichkeiten, die Partie der DHB-Auswahl dennoch zu verfolgen.

Die Informationen zum Hauptrundenspiel Deutschland gegen Norwegen bei der Handball-EM 2026 im Überblick:

  • Nationalmannschaften: Deutschland, Norwegen
  • Wettbewerb: Hauptrunde, Gruppe 1, Handball-EM der Männer 2026
  • Datum: Samstag, 24. Januar 2026
  • Uhrzeit: 20:30 Uhr
  • Halle: Jyske Bank Boxen, Herning (Dänemark)

Wer überträgt Deutschland gegen Norwegen heute im TV?

Das Duell der deutschen Handball-Nationalmannschaft gegen Norwegen wird heute live im Free-TV übertragen. Das ZDF hat sich die Rechte am EM-Hauptrundenspiel der deutschen Mannschaft gesichert und zeigt die Begegnung gegen Norwegen exklusiv im frei empfangbaren Fernsehen. Die Handball-Übertragung beginnt um 20:15 Uhr mit den Vorberichten.

Spielplan der Handball-EM der Männer 2026: Ergebnisse und Termine von Vorrunde bis Finale

Deutschland gegen Norwegen heute im Livestream sehen

Das ZDF zeigt das Handballspiel Deutschland gegen Norwegen auch im kostenlosen Livestream in der ZDF-Mediathek und bei sportstudio.de. Das EM-Spiel kann kostenlos und ohne Anmeldung gestreamt werden. Die Handball-Übertragung beginnt um 20:15 Uhr mit den Vorberichten.

Auch der Streaminganbieter Dyn zeigt das Duell Deutschland gegen Norwegen bei der Handball-EM 2026 live. Dafür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo nötig. Der Monatspass für die Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 kostet 15 Euro. Hier geht es direkt zum Angebot der Handball-EM bei Dyn.

