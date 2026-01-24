Deutschland trifft im zweiten Spiel der Hauptrunde der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 auf Norwegen. Wer überträgt das Duell im Free-TV? Gibt es einen kostenlosen Livestream?
Die deutsche Männer-Handballnationalmannschaft bestreitet am Donnerstag, 22. Januar 2026, das erste Spiel in der Hauptrunde gegen Portugal. Nach dem 32:30-Sieg gegen Spanien führt Deutschland die Sechsergruppe vor diesem Spiel als Tabellenführer an. Frankreich, Dänemark, Norwegen und Portugal haben zwei Zähler, Spanien null. Drei Partien muss jedes Team in der Hauptrunde noch spielen. Die beiden Erstplatzierten qualifizieren sich fürs Halbfinale.