Deutschland trifft im ersten Spiel der Hauptrunde der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 auf Portugal. Wer überträgt das Duell im Free-TV? Gibt es einen kostenlosen Livestream?
Die deutsche Männer-Handballnationalmannschaft bestreitet am Donnerstag, 22. Januar 2026, das erste Spiel in der Hauptrunde gegen Portugal. Auf dem Weg ins EM-Halbfinale sieht sich die deutsche Handball-Nationalmannschaft gleich mehreren großen Herausforderungen gegenüber. Insgesamt warten vier anspruchsvolle Gegner, wobei bereits die erste Aufgabe ein echter Härtetest wird. Im „Hitchcock-Klassiker“ zur ungewohnten Uhrzeit am Nachmittag trifft das Team von Bundestrainer Alfred Gislason auf Portugal – und damit auf keinen Geringeren als den frisch gebackenen Dänemark-Bezwinger.