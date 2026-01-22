Deutschland trifft im ersten Spiel der Hauptrunde der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 auf Portugal. Wer überträgt das Duell im Free-TV? Gibt es einen kostenlosen Livestream?

Digital Desk: Florian Huth

Die deutsche Männer-Handballnationalmannschaft bestreitet am Donnerstag, 22. Januar 2026, das erste Spiel in der Hauptrunde gegen Portugal. Auf dem Weg ins EM-Halbfinale sieht sich die deutsche Handball-Nationalmannschaft gleich mehreren großen Herausforderungen gegenüber. Insgesamt warten vier anspruchsvolle Gegner, wobei bereits die erste Aufgabe ein echter Härtetest wird. Im „Hitchcock-Klassiker“ zur ungewohnten Uhrzeit am Nachmittag trifft das Team von Bundestrainer Alfred Gislason auf Portugal – und damit auf keinen Geringeren als den frisch gebackenen Dänemark-Bezwinger.

 

 

Deutschland gegen Portugal heute live, Handball-EM 2026: Uhrzeit und Übertragung

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft trifft am Donnerstag, dem 22. Januar 2026, in der Hauptrunde auf Portugal. Anwurf ist um 15:30 Uhr in der Jyske Bank Boxen im dänischen Herning. Fans, die nicht live in der Halle dabei sein können, haben zahlreiche Möglichkeiten, die Partie der DHB-Auswahl dennoch zu verfolgen.

Die Informationen zum Hauptrundenspiel Deutschland gegen Portugal bei der Handball-EM 2026 im Überblick:

  • Nationalmannschaften: Deutschland, Portugal
  • Wettbewerb: Hauptrunde, Gruppe 1, Handball-EM der Männer 2026
  • Datum: Donnerstag, 22. Januar 2026
  • Uhrzeit/Anpfiff: 15:30 Uhr
  • Halle: Jyske Bank Boxen, Herning (Dänemark)

Wer überträgt Deutschland gegen Portugal heute im TV?

Das Duell der deutschen Handball-Nationalmannschaft gegen Portugal wird heute live im Free-TV übertragen. Die ARD hat sich die Rechte am ersten EM-Hauptrundenspiel der deutschen Mannschaft gesichert und zeigt die Begegnung gegen Portugal exklusiv im frei empfangbaren Fernsehen. Die Handball-Übertragung mit Moderator Alex Schlüter beginnt um 15:10 Uhr mit den Vorberichten. Kommentiert wird das EM-Spiel aus Herning von Florian Naß, der von Experte Dominik Klein unterstützt wird.

Deutschland gegen Portugal heute im Livestream sehen

Das Erste zeigt das Handballspiel Deutschland gegen Portugal auch im kostenlosen Livestream in der ARD-Mediathek und bei sportschau.de. Das EM-Spiel kann kostenlos und ohne Anmeldung gestreamt werden. Die Handball-Übertragung beginnt um 15:10 Uhr mit den Vorberichten.

Auch der Streaminganbieter Dyn zeigt das Duell Deutschland gegen Portugal bei der Handball-EM 2026 live. Dafür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo nötig. Der Monatspass für die Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 kostet 15 Euro. Hier geht es direkt zum Angebot der Handball-EM bei Dyn.

Alle Informationen zur Übertragung Deutschland gegen Portugal bei der Handball-EM der Männer 2026.

  • Free-TV: ARD
  • Pay-TV: -
  • Livestream: ARD-Mediathek, sportschau.de, Dyn