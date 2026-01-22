Die deutsche Handball-Nationalmannschaft trifft am Donnerstag, dem 22. Januar 2026, in der Hauptrunde auf Portugal. Anwurf ist um 15:30 Uhr in der Jyske Bank Boxen im dänischen Herning. Fans, die nicht live in der Halle dabei sein können, haben zahlreiche Möglichkeiten, die Partie der DHB-Auswahl dennoch zu verfolgen.

Die Informationen zum Hauptrundenspiel Deutschland gegen Portugal bei der Handball-EM 2026 im Überblick:

Nationalmannschaften : Deutschland, Portugal

: Deutschland, Portugal Wettbewerb : Hauptrunde, Gruppe 1, Handball-EM der Männer 2026

: Hauptrunde, Gruppe 1, Handball-EM der Männer 2026 Datum : Donnerstag, 22. Januar 2026

: Donnerstag, 22. Januar 2026 Uhrzeit/Anpfiff : 15:30 Uhr

: 15:30 Uhr Halle: Jyske Bank Boxen, Herning (Dänemark)

Wer überträgt Deutschland gegen Portugal heute im TV?