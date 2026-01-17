Deutschland trifft im zweiten Spiel der Vorrunde der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 auf Serbien. Wer überträgt das Duell im Free-TV? Gibt es einen kostenlosen Livestream?

Digital Desk: Florian Huth

Die deutsche Männer-Handballnationalmannschaft bestreitet am Samstag, 17. Januar 2026, ihr zweites Vorrundenspiel gegen Serbien. Nach dem 30:27-Erfolg zum Auftakt gegen Österreich geht die DHB-Auswahl um Torhüter Andreas Wolff mit reichlich Selbstvertrauen in die Partie. Mit einem weiteren Sieg würde Deutschland bereits das Ticket für die Hauptrunde lösen. Gegen die Osteuropäer, die zum EM-Start knapp mit 27:29 gegen Spanien unterlagen, dürfte einmal mehr die viel gelobte Kaderbreite den Ausschlag geben. Ein Trumpf, der schon vor dem Turnier als Schlüssel galt und sich gegen Österreich bewährt hat.

 

 

Deutschland gegen Serbien live, Handball-EM 2026: Uhrzeit und Übertragung

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft trifft am Samstag, dem 17. Januar 2026, in der Vorrunde auf Serbien. Anwurf ist um 20:30 Uhr in der Jyske Bank Boxen im dänischen Herning. Fans, die nicht live in der Halle dabei sein können, haben zahlreiche Möglichkeiten, die Partie der DHB-Auswahl dennoch zu verfolgen.

Die Informationen zum zweiten Vorrundenspiel der deutschen Männer-Handballnationalmannschaft bei der Handball-EM 2026 im Überblick:

  • Nationalmannschaften: Serbien, Deutschland
  • Wettbewerb: Vorrunde, Gruppe A, Handball-EM der Männer 2026
  • Datum: Samstag, 17. Januar 2026
  • Uhrzeit/Anpfiff: 20:30 Uhr
  • Halle: Jyske Bank Boxen, Herning (Dänemark)

Wer überträgt Deutschland gegen Serbien heute im TV?

Das Duell der deutschen Handball-Nationalmannschaft gegen Serbien wird heute live im Free-TV übertragen. Die ARD hat sich die Rechte am zweiten EM-Spiel der deutschen Mannschaft gesichert und zeigt die Begegnung gegen Serbien exklusiv im Ersten. Die Übertragung beginnt um 20:15 Uhr mit den Vorberichten, kommentiert wird das Länderspiel aus Herning von Florian Naß, der von Experte Florian Klein unterstützt wird.

Deutschland gegen Serbien im Livestream

Die ARD zeigt das Handballspiel Deutschland gegen Serbien auch im kostenlosen Livestream in der ARD-Mediathek und bei sportschau.de. Das EM-Spiel kann kostenlos und ohne Anmeldung gestreamt werden. Die Handball-Übertragung beginnt um 20:15 Uhr mit den Vorberichten.

Auch der Streaminganbieter Dyn zeigt das Duell Deutschland gegen Serbien bei der Handball-EM 2026 live. Dafür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo nötig. Der Turnierpass für die Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 kostet 15 Euro. Hier geht es direkt zum Angebot der Handball-EM bei Dyn.

Alle Informationen zur Übertragung Deutschland gegen Serbien bei der Handball-EM der Männer 2026.

  • Free-TV: ARD
  • Pay-TV: -
  • Livestream: ARD-Mediathek, sportschau.de, Dyn