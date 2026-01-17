Die deutsche Handball-Nationalmannschaft trifft am Samstag, dem 17. Januar 2026, in der Vorrunde auf Serbien. Anwurf ist um 20:30 Uhr in der Jyske Bank Boxen im dänischen Herning. Fans, die nicht live in der Halle dabei sein können, haben zahlreiche Möglichkeiten, die Partie der DHB-Auswahl dennoch zu verfolgen.

Die Informationen zum zweiten Vorrundenspiel der deutschen Männer-Handballnationalmannschaft bei der Handball-EM 2026 im Überblick:

Wer überträgt Deutschland gegen Serbien heute im TV?