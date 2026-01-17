Deutschland trifft im zweiten Spiel der Vorrunde der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 auf Serbien. Wer überträgt das Duell im Free-TV? Gibt es einen kostenlosen Livestream?
Die deutsche Männer-Handballnationalmannschaft bestreitet am Samstag, 17. Januar 2026, ihr zweites Vorrundenspiel gegen Serbien. Nach dem 30:27-Erfolg zum Auftakt gegen Österreich geht die DHB-Auswahl um Torhüter Andreas Wolff mit reichlich Selbstvertrauen in die Partie. Mit einem weiteren Sieg würde Deutschland bereits das Ticket für die Hauptrunde lösen. Gegen die Osteuropäer, die zum EM-Start knapp mit 27:29 gegen Spanien unterlagen, dürfte einmal mehr die viel gelobte Kaderbreite den Ausschlag geben. Ein Trumpf, der schon vor dem Turnier als Schlüssel galt und sich gegen Österreich bewährt hat.