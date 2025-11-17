Deutschland gegen Slowakei Auf zur WM! So kam der deutsche Kantersieg zustande
Geht doch! Die DFB-Elf überzeugt, als es darauf ankommt und löst mit einem 6:0 gegen die Slowakei das WM-Ticket – das Spiel in unserer Analyse.
Es ist vollbracht – und wie! Nach einer Gala in der ersten Hälfte hat die deutsche Nationalelf das WM-Ticket für den nächsten Sommer als Gruppensieger gebucht. Im Qualifikationsfinale am Montagabend in Leipzig gegen den Tabellenzweiten Slowakei führte das Team des Bundestrainers Julian Nagelsmann zur Pause bereits mit 4:0, am Ende stand es 6:0. Es war ein dickes Ausrufezeichen der DFB-Elf nach einigen schwachen Auftritten zuvor, die einige Fragen aufgeworfen hatten.