Die deutsche Handball-Nationalmannschaft trifft am Montag, dem 19. Januar 2026, in der Vorrunde auf Spanien. Anwurf ist um 20:30 Uhr in der Jyske Bank Boxen im dänischen Herning. Fans, die nicht live in der Halle dabei sein können, haben zahlreiche Möglichkeiten, die Partie der DHB-Auswahl dennoch zu verfolgen.

Die Informationen zum Vorrundenspiel der deutschen Männer-Handballnationalmannschaft gegen Spanien bei der Handball-EM 2026 im Überblick:

Nationalmannschaften : Deutschland, Spanien

: Deutschland, Spanien Wettbewerb : Vorrunde, Gruppe A, Handball-EM der Männer 2026

: Vorrunde, Gruppe A, Handball-EM der Männer 2026 Datum : Montag, 19. Januar 2026

: Montag, 19. Januar 2026 Uhrzeit/Anpfiff : 20:30 Uhr

: 20:30 Uhr Halle: Jyske Bank Boxen, Herning (Dänemark)

Wer überträgt Deutschland gegen Spanien heute im TV?