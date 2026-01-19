Deutschland trifft im dritten Spiel der Vorrunde der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 auf Spanien. Wer überträgt das Duell im Free-TV? Gibt es einen kostenlosen Livestream?
Die deutsche Männer-Handballnationalmannschaft bestreitet am Montag, 19. Januar 2026, das entscheidende Vorrundenspiel gegen Spanien. Die Bedeutung des Showdowns am Montagabend ist den DHB-Handballern bewusst. Die Ausgangslage bietet dabei eine enorme Spannbreite: Vom vorzeitigen Vorrunden-Aus bei einer Europameisterschaft im aktuellen Modus bis hin zum Einzug in die Hauptrunde mit der maximalen Punkteausbeute ist für das Team von Bundestrainer Alfred Gislason, der nach dem 27:30 gegen Serbien in die Kritik geraten war, noch alles möglich. In Gruppe A ist weiterhin völlige Offenheit garantiert. Selbst Spitzenreiter Spanien mit 4:0 Punkten ist noch nicht sicher qualifiziert, während Serbien und Deutschland jeweils 2:2 Zähler aufweisen.