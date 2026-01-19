Deutschland trifft im dritten Spiel der Vorrunde der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 auf Spanien. Wer überträgt das Duell im Free-TV? Gibt es einen kostenlosen Livestream?

Die deutsche Männer-Handballnationalmannschaft bestreitet am Montag, 19. Januar 2026, das entscheidende Vorrundenspiel gegen Spanien. Die Bedeutung des Showdowns am Montagabend ist den DHB-Handballern bewusst. Die Ausgangslage bietet dabei eine enorme Spannbreite: Vom vorzeitigen Vorrunden-Aus bei einer Europameisterschaft im aktuellen Modus bis hin zum Einzug in die Hauptrunde mit der maximalen Punkteausbeute ist für das Team von Bundestrainer Alfred Gislason, der nach dem 27:30 gegen Serbien in die Kritik geraten war, noch alles möglich. In Gruppe A ist weiterhin völlige Offenheit garantiert. Selbst Spitzenreiter Spanien mit 4:0 Punkten ist noch nicht sicher qualifiziert, während Serbien und Deutschland jeweils 2:2 Zähler aufweisen.

 

 

Deutschland gegen Spanien heute live, Handball-EM 2026: Uhrzeit und Übertragung

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft trifft am Montag, dem 19. Januar 2026, in der Vorrunde auf Spanien. Anwurf ist um 20:30 Uhr in der Jyske Bank Boxen im dänischen Herning. Fans, die nicht live in der Halle dabei sein können, haben zahlreiche Möglichkeiten, die Partie der DHB-Auswahl dennoch zu verfolgen.

Die Informationen zum Vorrundenspiel der deutschen Männer-Handballnationalmannschaft gegen Spanien bei der Handball-EM 2026 im Überblick:

  • Nationalmannschaften: Deutschland, Spanien
  • Wettbewerb: Vorrunde, Gruppe A, Handball-EM der Männer 2026
  • Datum: Montag, 19. Januar 2026
  • Uhrzeit/Anpfiff: 20:30 Uhr
  • Halle: Jyske Bank Boxen, Herning (Dänemark)

Wer überträgt Deutschland gegen Spanien heute im TV?

Das Duell der deutschen Handball-Nationalmannschaft gegen Spanien wird heute live im Free-TV übertragen. Das ZDF hat sich die Rechte am dritten EM-Spiel der deutschen Mannschaft gesichert und zeigt die Begegnung gegen Spanien exklusiv im frei empfangbaren Fernsehen. Die Handball-Übertragung mit Moderator Florian Zschiedrich beginnt um 20:15 Uhr mit den Vorberichten. Kommentiert wird das EM-Spiel aus Herning von Martin Schneider, der von Experte Sören Christophersen unterstützt wird.

Deutschland gegen Spanien heute im Livestream sehen

Das ZDF zeigt das Handballspiel Deutschland gegen Spanien auch im kostenlosen Livestream in der ZDF-Mediathek und bei sportstudio.de. Das EM-Spiel kann kostenlos und ohne Anmeldung gestreamt werden. Die Handball-Übertragung beginnt um 20:15 Uhr mit den Vorberichten.

Auch der Streaminganbieter Dyn zeigt das Duell Deutschland gegen Spanien bei der Handball-EM 2026 live. Dafür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo nötig. Der Turnierpass für die Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 kostet 15 Euro. Hier geht es direkt zum Angebot der Handball-EM bei Dyn.

• Free-TV: ZDF
  • Pay-TV: -
  • Livestream: ZDF-Mediathek, sportstudio.de, Dyn

  • Free-TV: ZDF
  • Pay-TV: -
  • Livestream: ZDF-Mediathek, sportstudio.de, Dyn