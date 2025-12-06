Deutschland trifft am 3. Spieltag der Zwischenrunde bei der Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2025 auf Spanien. Wer überträgt im TV? Gib es einen kostenlosen Stream?

Die deutsche Frauen-Handballnationalmannschaft trifft am Samstag, 06. Dezember 2025, in der Zwischenrunde der Heim-WM auf Spanien. Nachdem die DHB-Auswahl das Viertelfinale bereits vorzeitig erreicht hat, steht das Duell dennoch unter klaren Vorzeichen: Die Mannschaft von Bundestrainer Markus Gaugisch will die Spannung hochhalten und den Rhythmus bewahren, um optimal vorbereitet in das Viertelfinale am kommenden Dienstag zu gehen.

Die deutsche Frauen-Handballnationalmannschaft der Frauen trifft am Samstag, dem 06. Dezember 2025, auf Spanien. Angepfiffen wird das dritte Hauptrundenspiel der Heim-WM um 18.00 Uhr in der Westfalenhalle in Dortmund. Alle Fans, die nicht vor Ort in der Halle sein können, haben die Möglichkeit, das Spiel der deutschen Handball-Nationalmannschaft der Frauen live zu verfolgen.

Die Informationen zum dritten Hauptrundenspiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft bei der Handball-WM 2025 im Überblick:

Nationalmannschaften : Spanien, Deutschland

: Spanien, Deutschland Wettbewerb : 3. Spieltag, Zwischenrunde, Gruppe II, Handball-WM der Frauen 2025

: 3. Spieltag, Zwischenrunde, Gruppe II, Handball-WM der Frauen 2025 Datum : Samstag, 06. Dezember 2025

: Samstag, 06. Dezember 2025 Uhrzeit/Anwurf : 18.00 Uhr

: 18.00 Uhr Halle: Westfalenhalle, Dortmund

Handball-Weltmeisterschaft der Frauen: Wer überträgt Deutschland gegen Spanien heute im TV?

Das Handball-Länderspiel Deutschland gegen Spanien bei der Frauen-WM wird nicht live im Free-TV oder Pay-TV übertragen. Im frei empfangbaren Fernsehen wird es in Deutschland zunächst keine Live-Bilder der Frauen-Weltmeisterschaft geben.

Gute Nachrichten gibt es für die deutschen Handball-Fans erst, wenn die DHB-Auswahl im Viertelfinale spielt. Die Handball-WM-Spiele der deutschen Mannschaft laufen dann im Free-TV bei ARD und ZDF. Die Spiele der DHB-Frauen sind zudem im frei empfangbaren Re-Live bei Eurosport zu sehen. Deutschland gegen Spanien läuft heute bei Eurosport ab 23.00 Uhr.

Wer alle Spiele der Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2025 sehen möchte, kommt am Streaming-Anbieter Sporteurope.TV nicht vorbei. Sporteurope.TV ist exklusiver Anbieter für die Handball-Weltmeisterschaft 2025 und zeigt alle 108 Spiele auf seinem kostenpflichtigen Portal. Die Partien gibt es bei dem Internetanbieter live und auf Abruf. Sportdeutschland.tv strahlt seine Inhalte über Webbrowser, Mobilgeräte, Tablets, Streaming-Sticks und zahlreiche Smart-TVs aus.

Deutschland gegen Spanien bei der Handball-WM der Frauen live im Stream

Fans müssen also nicht auf eine Live-Übertragung von Deutschland gegen Spanien bei der Handball-WM der Frauen verzichten. Der Streaminganbieter Sporteurope.TV übertragt Deutschland gegen Spanien bei der Handball-WM der Frauen live im Stream. Kommentiert werden die deutschen Spiele bei der EM von Tobias Schimon und Ina Großmann. Das Pay-per-View für Deutschland gegen Spanien kostet 6 Euro. Der Turnierpass für die Handball-Weltmeisterschaft der Frauen liegt bei 15,99 Euro.

