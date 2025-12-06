Deutschland trifft am 3. Spieltag der Zwischenrunde bei der Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2025 auf Spanien. Wer überträgt im TV? Gib es einen kostenlosen Stream?
Die deutsche Frauen-Handballnationalmannschaft trifft am Samstag, 06. Dezember 2025, in der Zwischenrunde der Heim-WM auf Spanien. Nachdem die DHB-Auswahl das Viertelfinale bereits vorzeitig erreicht hat, steht das Duell dennoch unter klaren Vorzeichen: Die Mannschaft von Bundestrainer Markus Gaugisch will die Spannung hochhalten und den Rhythmus bewahren, um optimal vorbereitet in das Viertelfinale am kommenden Dienstag zu gehen.
Deutschland gegen Spanien heute live, Handball-WM der Frauen 2025: Uhrzeit und Übertragung
Die deutsche Frauen-Handballnationalmannschaft der Frauen trifft am Samstag, dem 06. Dezember 2025, auf Spanien. Angepfiffen wird das dritte Hauptrundenspiel der Heim-WM um 18.00 Uhr in der Westfalenhalle in Dortmund. Alle Fans, die nicht vor Ort in der Halle sein können, haben die Möglichkeit, das Spiel der deutschen Handball-Nationalmannschaft der Frauen live zu verfolgen.