Nach dem Triumph von Riga starteten Geburtstagskind Dennis Schröder und die Basketball-Europameister den Party-Marathon. Am Montag geht er in Frankfurt weiter.
15.09.2025 - 10:02 Uhr
Nach der goldenen Nacht stiegen Geburtstagskind Dennis Schröder und Deutschlands Basketball-Helden müde und glückselig in den Siegerflieger BT 7714 gen Heimat. Bis in die frühen Morgenstunden hatten die Europameister in der Rooftop-Bar des Kempinski-Hotels in der Altstadt von Riga gefeiert. Doch der Party-Marathon war nach dem Gold-Double, das selbst dem großen Dirk Nowitzki verwehrt geblieben war, längst nicht vorbei.