Deutschland hinkt hinter her Wie wir uns besser vor chronischen Krankheiten schützen
In Deutschland erkranken mehr als eine halbe Million Erwachsene jährlich an Diabetes Typ 2. Ursachen sind zu wenig Bewegung und üppiges, ungesundes Essen.
Eigentlich sind es gute Nachrichten: Immer weniger Menschen sterben weltweit an chronischen Krankheiten. Doch Deutschland hinkt hinterher, und das liegt hauptsächlich am Lebensstil.
