Mit «Artemis 3» will die Nasa künftige Mondlandungen vorbereiten. Einer der Astronauten an Bord wird der Italiener Luca Parmitano sein. Was ist mit Alexander Gerst und Matthias Maurer?
09.06.2026 - 18:21 Uhr
Houston - Erstmals wird Europa mit einem eigenen Astronauten beim Nasa-Mondprogramm dabei sein - aber überraschenderweise ohne einen Deutschen: Nicht Alexander Gerst oder Matthias Maurer werden der erste Esa-Astronaut auf einer "Artemis"-Mission sein, sondern der Italiener Luca Parmitano. Der 49-Jährige sei einer der vier Raumfahrer bei "Artemis 3", sagte Jared Isaacman, Chef der US-Raumfahrtbehörde Nasa.