Ein deutscher Astronaut gehört nicht zur Crew: Der italienische Esa-Astronaut Luca Parmitano wird als erster Europäer beim Nasa-Mondprogramm "Artemis" mitfliegen, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilte. "Artemis 3" soll 2027 starten - allerdings nicht zum Mond, sondern nur zu Tests in eine Erdumlaufbahn.

dpa 09.06.2026 - 18:12 Uhr

Houston - Ein deutscher Astronaut gehört nicht zur Crew: Der italienische Esa-Astronaut Luca Parmitano wird als erster Europäer beim Nasa-Mondprogramm "Artemis" mitfliegen, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilte. "Artemis 3" soll 2027 starten - allerdings nicht zum Mond, sondern nur zu Tests in eine Erdumlaufbahn.