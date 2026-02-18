Noch nicht volljährig, aber schon im Visier der Ermittler - es sind vor allem männliche Jugendliche, gegen die bei rechtsextremen Straftaten ermittelt wird.
18.02.2026 - 09:44 Uhr
Die Zahl Jugendlicher und junger Erwachsener, die in Deutschland rechtsextreme Straftaten verüben, bleibt auf hohem Niveau. Das geht aus einer Anfrage der Grünen-Fraktion an die Bundesregierung hervor, die dem "Tagesspiegel" vorliegt. Im Jahr 2025 wurden insgesamt 6.674 Fälle rechter Gewalt registriert, an denen Jugendliche und junge Erwachsene beteiligt waren. Die Verdächtigen sind überwiegend männlich.