Eine Mutter und ihr Kind sind bei einem Verkehrsunfall in Schramberg im Landkreis Rottweil (Baden-Württemberg) von einem Lastwagen erfasst worden und ums Leben gekommen. "Mutmaßlich aufgrund medizinischer Ursache" habe der Fahrer die Kontrolle über den Lkw verloren, woraufhin dieser "über mehrere geparkte Autos und den Gehweg hinweg gegen eine Hauswand" geprallt sei, teilte die Polizei in Konstanz mit.

dpa 25.03.2026 - 10:13 Uhr

Schramberg - Eine Mutter und ihr Kind sind bei einem Verkehrsunfall in Schramberg im Landkreis Rottweil (Baden-Württemberg) von einem Lastwagen erfasst worden und ums Leben gekommen. "Mutmaßlich aufgrund medizinischer Ursache" habe der Fahrer die Kontrolle über den Lkw verloren, woraufhin dieser "über mehrere geparkte Autos und den Gehweg hinweg gegen eine Hauswand" geprallt sei, teilte die Polizei in Konstanz mit.