Mann am Holocaust-Denkmal in Berlin schwer verletzt

Am Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin-Mitte ist ein Mann schwer verletzt worden. Er kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei auf der Plattform X mitteilte.

dpa 21.02.2025 - 19:49 Uhr

Berlin - Am Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin-Mitte ist ein Mann schwer verletzt worden. Er kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei auf der Plattform X mitteilte. Nach einem Bericht der "B.Z." wurde der Mann von einem Unbekannten mit einem Messer angegriffen, der Täter ist auf der Flucht.