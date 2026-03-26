Das Bistum Münster bekommt nach fast einem Jahr wieder einen Bischof. Wilmer folgt auf Felix Genn, gilt als fortschrittlich und ist Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz.
26.03.2026 - 12:14 Uhr
Münster - Der bisherige Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer wird neuer Bischof von Münster. Papst Leo XIV. ernannte den 64-Jährigen zum Nachfolger des langjährigen Münsteraner Bischofs Felix Genn, der im März 2025 aus Altersgründen ausgeschieden war, wie am Donnerstag zeitgleich in Rom und Münster bekanntgegeben wurde. Wilmer wurde um 12.00 Uhr offiziell im St.-Paulus-Dom vorgestellt.