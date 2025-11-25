Der Mindestlohn in der Altenpflege soll bis Mitte 2027 in zwei Schritten um etwa fünf Prozent steigen. Die Pflegekommission einigte sich einstimmig darauf.
25.11.2025 - 13:35 Uhr
Der Mindestlohn in der Altenpflege soll bis Mitte 2027 in zwei Schritten um insgesamt rund fünf Prozent steigen. Die Bundesregierung gab am Dienstag eine entsprechende Empfehlung der Pflegekommission bekannt. Arbeitgeber begrüßten angesichts der schwierigen Lage vieler Unternehmen in der Pflegebranche einen relativ moderaten Anstieg. Die Gewerkschaft Verdi zeigte sich enttäuscht, stimmte dem Kompromiss aber dennoch "schweren Herzens" zu.