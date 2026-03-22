Seit Wochen fiebert München auf die Stichwahl des Oberbürgermeisters hin. Es zeichnet sich ein historisches Ergebnis ab.
22.03.2026 - 20:13 Uhr
München - Münchens SPD-Oberbürgermeister Dieter Reiter hat im Rennen um die Rathausspitze eine Niederlage gegen Grünen-Kandidat Dominik Krause eingestanden. Es sei der letzte Tag seiner politischen Karriere, sagte Reiter angesichts eines deutlichen Vorsprungs von Krause bei der laufenden Auszählung der Stichwahl. Reiter stand zuletzt wegen seines Umgangs mit Vereinsmandaten beim FC Bayern München samt Vergütungen in der Kritik.