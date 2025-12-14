Deutschland steht im Finale der Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2025 und trifft dort auf Norwegen. Doch wo läuft das Endspiel live im TV? Gibt es einen kostenlosen Stream?

Die deutsche Frauen-Handballnationalmannschaft steht am Sonntag, 14. Dezember 2025, im WM-Finale gegen Norwegen auf der Platte. Die Skandinavierinnen gewannen das zweite Halbfinale deutlich mit 35:25 gegen Co-Gastgeber Niederlande und wollen den nächsten Titelgewinn. Die DHB-Auswahl geht zwar als klarer Außenseiter in das Endspiel, schöpft aber aus dem überzeugenden 29:23-Sieg gegen Frankreich im Halbfinale viel Selbstvertrauen. So konstant und überzeugend hat seit vielen Jahren keine deutsche Mannschaft mehr bei einem Turnier agiert.

Deutschland gegen Norwegen, Handball-WM der Frauen live: Uhrzeit und Übertragung Das DHB-Team trifft am Sonntag, dem 14. Dezember 2025, in Rotterdam auf Norwegen. Anwurf ist um 17.30 Uhr. Wer nicht in der Halle dabei sein kann, hat die Möglichkeit, das Finale der deutschen Handball-Nationalmannschaft der Frauen live zu verfolgen.

Hier die wichtigsten Informationen zum Duell zwischen Deutschland und Norwegen bei der Handball WM 2025 im Überblick:

Nationalmannschaften : Deutschland, Norwegen

: Deutschland, Norwegen Wettbewerb : Finale der Handball-WM der Frauen 2025

: Finale der Handball-WM der Frauen 2025 Datum : Sonntag, 14. Dezember 2025

: Sonntag, 14. Dezember 2025 Uhrzeit/Anwurf : 17.30 Uhr

: 17.30 Uhr Halle: Rotterdam Ahoy, Rotterdam (Niederlande)

Finale der Handball-WM der Frauen: Wer überträgt Deutschland gegen Norwegen heute im TV?

Das Finale zwischen Deutschland und Norwegen bei der Handball-Weltmeisterschaft der Frauen ist heute live im Free-TV zu sehen. Die ARD überträgt die Partie ab 17.15 Uhr und stimmt mit ersten Vorberichten auf das Endspiel ein. Aus Rotterdam melden sich Reporter Markus Herwig und Expertin Anna Bitter direkt aus der Halle.

Wer die gesamte Handball-WM der Frauen 2025 verfolgen möchte, ist beim Streamingdienst Sporteurope.TV richtig. Der Anbieter hält die exklusiven Rechte und zeigt alle 108 Turnierspiele live und auf Abruf. Das gilt auch für das Spiel um Platz 3 zwischen Frankreich und den Niederlanden. Das Spiel um Bronze läuft exklusiv beim Streaminganbieter. Die Übertragungen sind über Webbrowser, Smartphones, Tablets, Streaming Sticks und zahlreiche Smart-TVs abrufbar.

Deutschland gegen Norwegen bei der Handball-WM der Frauen im Stream

Parallel zur Übertragung im Free-TV zeigt die ARD das Finale der Handball-WM der Frauen zwischen Deutschland und Norwegen auch live und kostenlos im Stream in der ARD-Mediathek. Es ist kein Abo oder eine Anmeldung nötig. Auch im Stream beginnt die Übertragung um 17.15Uhr.

Auch der Streaminganbieter Sporteurope.TV übertragt Deutschland gegen Norwegen bei der Handball-WM der Frauen live im Stream. Kommentiert wird das WM-Finale von Tobias Schimon und Ina Großmann. Das Pay-per-View für Deutschland gegen Norwegen kostet 6 Euro. Der Turnierpass für die Handball-Weltmeisterschaft der Frauen liegt bei 15,99 Euro.

