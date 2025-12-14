Deutschland steht im Finale der Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2025 und trifft dort auf Norwegen. Doch wo läuft das Endspiel live im TV? Gibt es einen kostenlosen Stream?
Die deutsche Frauen-Handballnationalmannschaft steht am Sonntag, 14. Dezember 2025, im WM-Finale gegen Norwegen auf der Platte. Die Skandinavierinnen gewannen das zweite Halbfinale deutlich mit 35:25 gegen Co-Gastgeber Niederlande und wollen den nächsten Titelgewinn. Die DHB-Auswahl geht zwar als klarer Außenseiter in das Endspiel, schöpft aber aus dem überzeugenden 29:23-Sieg gegen Frankreich im Halbfinale viel Selbstvertrauen. So konstant und überzeugend hat seit vielen Jahren keine deutsche Mannschaft mehr bei einem Turnier agiert.