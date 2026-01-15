Zum Auftakt der Vorrunde bei der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 bekommt es die deutsche Nationalmannschaft mit Österreich zu tun. Doch wo wird die Partie live im Fernsehen übertragen – und gibt es einen kostenlosen Livestream für die Fans?

Am Donnerstag, dem 15. Januar 2026, beginnt für die deutsche Männer-Handballnationalmannschaft die Mission Europameisterschaft. Zum Auftakt des Turniers in Dänemark, Schweden und Norwegen trifft die DHB-Auswahl um 20.30 Uhr in der Vorrunde auf Österreich. Doch wo wird das Duell im TV und Livestream übertragen?

 

 

Deutschland gegen Österreich live, Handball-EM 2026: Uhrzeit und Übertragung

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft trifft am Donnerstag, dem 15. Januar 2026, zum Auftakt der Vorrunde auf Österreich. Anwurf ist um 20:30 Uhr in der Jyske Bank Boxen im dänischen Herning. Fans, die nicht live in der Halle dabei sein können, haben zahlreiche Möglichkeiten, die Partie der DHB-Auswahl dennoch zu verfolgen.

Die Informationen zum ersten Vorrundenspiel der deutschen Männer-Handballnationalmannschaft bei der Handball-EM 2026 im Überblick:

  • Nationalmannschaften: Deutschland, Österreich
  • Wettbewerb: Vorrunde, Gruppe A, Handball-EM der Männer 2026
  • Datum: Donnerstag, 15. Januar 2026
  • Uhrzeit/Anpfiff: 20:30 Uhr
  • Halle: Jyske Bank Boxen, Herning (Dänemark)

Wer überträgt Deutschland gegen Österreich heute im TV?

Viele Handball-Fans stellen sich vor dem EM-Auftakt zwischen Deutschland und Österreich die Frage, ob die Partie live im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen ist. Die Antwort fällt erfreulich aus: Das Duell der DHB-Auswahl wird heute live im Free-TV übertragen. Die ARD hat sich die Rechte am ersten EM-Spiel der deutschen Mannschaft gesichert und zeigt die Begegnung gegen Österreich exklusiv im Ersten. Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr mit den Vorberichten, kommentiert wird das Länderspiel aus Herning von Florian Naß, der dabei von Experte Florian Klein unterstützt wird.

Deutschland gegen Österreich im Livestream

Die ARD zeigt das Handballspiel Deutschland gegen Österreich live im kostenlosen Livestream in der ARD-Mediathek und bei sportschau.de. Das EM-Spiel kann kostenlos und ohne Anmeldung gestreamt werden. Die Handball-Übertragung beginnt um 20:15 Uhr mit den Vorberichten.

Auch der Streaminganbieter Dyn zeigt das Duell Deutschland gegen Österreich bei der Handball-EM 2026 live. Dafür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo nötig. Der Turnierpass für die Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 kostet 15 Euro. Hier geht es direkt zum Angebot der Handball-EM bei Dyn.

  • Free-TV: ARD
  • Pay-TV: -
  • Livestream: ARD-Mediathek, sportschau.de, Dyn

