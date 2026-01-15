Zum Auftakt der Vorrunde bei der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 bekommt es die deutsche Nationalmannschaft mit Österreich zu tun. Doch wo wird die Partie live im Fernsehen übertragen – und gibt es einen kostenlosen Livestream für die Fans?
Am Donnerstag, dem 15. Januar 2026, beginnt für die deutsche Männer-Handballnationalmannschaft die Mission Europameisterschaft. Zum Auftakt des Turniers in Dänemark, Schweden und Norwegen trifft die DHB-Auswahl um 20.30 Uhr in der Vorrunde auf Österreich. Doch wo wird das Duell im TV und Livestream übertragen?