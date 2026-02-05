In der Landeshauptstadt von Baden-Württemberg fällt am Morgen der Strom aus. Das hat auch Auswirkungen auf den Verkehr. Was genau passiert ist, ist unklar.
05.02.2026 - 10:56 Uhr
Stuttgart - Im Stadtgebiet von Stuttgart gibt es einen größeren Stromausfall. Wie die Polizei mitteilte, sind auch einige Ampeln ausgefallen. Man habe Streifenbesatzungen losgeschickt, um den Verkehr zu regeln, sagte eine Sprecherin. Betroffen seien auch größere Kreuzungen, teilte die Polizei auf der Plattform X mit. Zur Ursache könne man derzeit nichts sagen.