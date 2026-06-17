Das in Schorndorf bei Stuttgart leblos in einem Auto entdeckte Kind ist ersten Ermittlungen der Polizei zufolge zuvor von seiner Mutter im Fahrzeug vergessen worden. Die 44-Jährige habe das etwa 20 Monate alte Kleinkind erst nach mehreren Stunden am Nachmittag wieder im Auto aufgefunden, teilte das Polizeipräsidium Aalen mit.

dpa 17.06.2026 - 21:46 Uhr

Schorndorf - Das in Schorndorf bei Stuttgart leblos in einem Auto entdeckte Kind ist ersten Ermittlungen der Polizei zufolge zuvor von seiner Mutter im Fahrzeug vergessen worden. Die 44-Jährige habe das etwa 20 Monate alte Kleinkind erst nach mehreren Stunden am Nachmittag wieder im Auto aufgefunden, teilte das Polizeipräsidium Aalen mit.