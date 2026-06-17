Der Spielehersteller Ravensburger erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung an der Plüschtierfirma Steiff. Die Erben der Firmengründerin Margarete Steiff bleiben aber wesentlich beteiligt, wie beide Unternehmen gemeinsam mitteilten.

dpa 17.06.2026 - 10:42 Uhr

Ravensburg/Giengen an der Brenz - Der Spielehersteller Ravensburger erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung an der Plüschtierfirma Steiff. Die Erben der Firmengründerin Margarete Steiff bleiben aber wesentlich beteiligt, wie beide Unternehmen gemeinsam mitteilten.