dpa 09.03.2026 - 11:26 Uhr

Düsseldorf - Die Rheinische Post Mediengruppe in Düsseldorf will die Westfälische Medien Holding AG ("Westfälische Nachrichten", "Westfalen-Blatt") kaufen. Man habe eine Vereinbarung zur Übernahme sämtlicher Aktien getroffen, teilten die Unternehmen mit.